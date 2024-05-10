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Военная операция на Украине ,  
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Мишустин назвал приоритетом соцподдержку участников военной операции

Мишустин назвал приоритетом поддержку участников военной операции и их семей
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Правительство продолжит оперативно предоставлять участникам военной операции и их семьям меры поддержки и льготы, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин на заседании Госдумы, где рассматривается его кандидатура на пост главы правительства.

По его словам, основная задача властей — обеспечить поддержку военных. «Продолжим обеспечивать их всем необходимым — техникой, вооружением, средствами защиты, комплектами медицинского оборудования, военной экипировкой; помогать с решением социальных вопросов бойцам, их родным, семьям, оперативно предоставлять им положенные льготы и меры поддержки», — сказал Мишустин.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Участники военной операции России на Украине, в том числе члены добровольческих формирований, получают статус ветерана боевых действий. Они могут рассчитывать на льготы со стороны государства, например, при трудоустройстве.

Президент Владимир Путин предложил Госдуме переназначить Михаила Мишустина премьер-министром. Ранее утром в Госдуму внесли проект постановления об утверждении его в должности премьер-министра страны.

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Михаил Мишустин господдержка участники боевых действий Военная операция на Украине
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, и.о. премьер-министра России
3 марта 1966 года
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