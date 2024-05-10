Депутаты спросят кандидата в главы Минздрава о «кричащей проблеме»

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Отсутствие необходимого числа медицинских работников — одна из наиболее «кричащих проблем» в сфере здравоохранения в России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании, где рассматривается кандидатура Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Сейчас не хватает 30 тыс. врачей, сообщил Володин. «Можно, учитывая, что потом вы примете решение и внесете кандидатуру на должности министра здравоохранения мы ему этот вопрос адресуем? С точки зрения, сколько времени надо, чтобы закрыть эту проблему и ликвидировать дефицит кадров? Год, два, три», — сказал спикер нижней палаты, обращаясь к Мишустину.

По словам Володина, есть жалобы от граждан, которые приходят в больницы, где «стены новые, есть аппарат, который поставили, а работать на нем некому».

Если депутаты утвердят Мишустина в должности премьера, он представит предложения по кандидатам на посты в новом правительстве. Сейчас и. о. министра здравоохранения является Михаил Мурашко.

В конце марта замминистра здравоохранения Татьяна Семенова сообщала, что нехватка врачей в России по итогам 2023 года составила 29,4 тыс. человек, среднего медицинского персонала — 63,5 тыс. человек. Похожие показатели фиксировали в 2022 году, тогда Мурашко говорил, что это «некритично, но важно».