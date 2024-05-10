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РФС рассмотрит дело пошутившего про «денежки на карту» игрока в конце мая

РФС рассмотрит дело пошутившего про «денежки на карту» Руслана Безрукова 21 мая
После победы над «Зенитом» полузащитник «Рубина» Руслан Безруков пошутил, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Комитет РФС по этике рассмотрит это дело 21 мая
Руслан Безруков
Руслан Безруков (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Комитет РФС по этике 21 мая рассмотрит дело полузащитника казанского «Рубина» Руслана Безрукова, который пошутил о денежной премии от «Краснодара» после матча 21‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Об этом «Матч ТВ» сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Назначена дата ближайшего заседания комитета по этике — оно пройдет 21 мая. Комитет детально изучит все обстоятельства дела, выслушает игрока. Возможно, коллеги проведут более одного заседания, чтобы вынести взвешенное решение», — сказал Митрофанов.

Безруков 24 апреля после победы «Рубина» со счетом 2:0 во флеш-интервью сказал, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Краснодарский клуб борется с петербургским за чемпионство.

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Глава РПЛ Александр Алаев говорил, что не видит оснований для наказания полузащитника «Рубина», председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что ему понравилась эта шутка, а вот президент РФС Александр Дюков назвал недопустимой шутку игрока «Рубина».

В «Рубине» 8 мая сообщили, что приняли дисциплинарные меры против Безрукова, но не уточнили какие.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) ФК Рубин Казань
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