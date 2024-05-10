РФС рассмотрит дело пошутившего про «денежки на карту» игрока в конце мая

После победы над «Зенитом» полузащитник «Рубина» Руслан Безруков пошутил, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Комитет РФС по этике рассмотрит это дело 21 мая

Руслан Безруков (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Комитет РФС по этике 21 мая рассмотрит дело полузащитника казанского «Рубина» Руслана Безрукова, который пошутил о денежной премии от «Краснодара» после матча 21‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Об этом «Матч ТВ» сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Назначена дата ближайшего заседания комитета по этике — оно пройдет 21 мая. Комитет детально изучит все обстоятельства дела, выслушает игрока. Возможно, коллеги проведут более одного заседания, чтобы вынести взвешенное решение», — сказал Митрофанов.

Безруков 24 апреля после победы «Рубина» со счетом 2:0 во флеш-интервью сказал, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Краснодарский клуб борется с петербургским за чемпионство.

Глава РПЛ Александр Алаев говорил, что не видит оснований для наказания полузащитника «Рубина», председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что ему понравилась эта шутка, а вот президент РФС Александр Дюков назвал недопустимой шутку игрока «Рубина».

В «Рубине» 8 мая сообщили, что приняли дисциплинарные меры против Безрукова, но не уточнили какие.