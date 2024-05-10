Появились кадры ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

ДТП с автобусом в Петербурге. Видео

ДТП произошло в районе дома № 69 по Большой Морской улице в Санкт-Петербурге. Предварительно, в автобусе находились 20 человек. Водитель задержан

Video

Днем 10 мая в реку Мойку упал пассажирский автобус. По предварительным данным, внутри могли находиться 20 человек.

По данным «Фонтанки», погибли шестеро пассажиров. Источник агентства «РИА Новости» сообщил, что из 15 пассажиров четверо погибли, еще четыре человека в состоянии клинической смерти. Спасатели продолжают извлекать людей из воды.

МВД возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), водитель задержан.

В свою очередь Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК России («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

На месте происшествия также находятся сотрудники полиции и прокуратуры Санкт-Петербурга.