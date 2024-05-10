 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

ДТП с автобусом в Петербурге. Видео

Появились кадры ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге
ДТП произошло в районе дома № 69 по Большой Морской улице в Санкт-Петербурге. Предварительно, в автобусе находились 20 человек. Водитель задержан

ДТП с автобусом в Петербурге. Видео
Video

Днем 10 мая в реку Мойку упал пассажирский автобус. По предварительным данным, внутри могли находиться 20 человек.

По данным «Фонтанки», погибли шестеро пассажиров. Источник агентства «РИА Новости» сообщил, что из 15 пассажиров четверо погибли, еще четыре человека в состоянии клинической смерти. Спасатели продолжают извлекать людей из воды.

МВД возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), водитель задержан.

В свою очередь Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК России («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Петербурге
Общество
Фото:Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
На месте происшествия также находятся сотрудники полиции и прокуратуры Санкт-Петербурга.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Санкт-Петербург ДТП ДТП с автобусом
Материалы по теме
Полиция задержала водителя упавшего в Мойку автобуса
Общество
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Петербурге
Общество
Полиция Петербурга начала проверку после падения автобуса в Мойку
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Мэр Томска поговорил с ветераном после инцидента с водой на параде Общество, 16:32
ЦСКА вышел вперед в серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» Спорт, 16:26
Госдума утвердила назначение Михаила Мишустина премьером Политика, 16:21
Мишустин обсудит с Путиным первого вице-премьера по промышленности Политика, 16:12
Володин дал наказ Мишустину от Госдумы Политика, 16:02
Владельца упавшего в Мойку автобуса 23 раза привлекали к ответственности Общество, 15:57
Мишустин выступил против отказа от бюджетного правила Экономика, 15:54
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
МЧС уточнило данные о погибших при падении автобуса в реку в Петербурге Общество, 15:52
РФС рассмотрит дело пошутившего про «денежки на карту» игрока в конце мая Спорт, 15:48
Депутаты спросят кандидата в главы Минздрава о «кричащей проблеме» Политика, 15:43
Мишустин назвал госдолг России одним из самых низких в мире Экономика, 15:41
Мишустин попросил список министров, не отвечающих на звонки депутатов Политика, 15:33
Мишустин назвал приоритетом соцподдержку участников военной операции Политика, 15:26
Избившего юного борца тренера из Дагестана пожизненно дисквалифицировали Спорт, 15:24