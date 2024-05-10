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Избившего юного борца тренера из Дагестана пожизненно дисквалифицировали

Избившего юного борца тренера из Дагестана Атаева пожизненно дисквалифицировали
Инцидент произошел на соревнованиях в Оренбургской области. Глава Федерации спортивной борьбы Дагестана Омар Муртузалиев заявил, что Алаудин Атаев совершил нечеловеческий поступок и больше никогда не появится в спортивных залах
Фото: Adam Pretty / Getty Images
Фото: Adam Pretty / Getty Images

Тренер по борьбе Алаудин Атаев пожизненно дисквалифицирован за то, что избил своего юного подопечного после неудачного выступления на соревнованиях в Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы Дагестана Омар Муртузалиев.

«Тренер пожизненно дисквалифицирован. Поступок совершен нечеловеческий. Это тренер частного клуба. Я написал письмо на имя министра спорта Дагестана. Он примет меры, чтобы он больше никогда не появлялся в спортивных залах», — сказал Муртузалиев, который также является вице-президентом Федерации спортивной борьбы России.

Мамиашвили назвал шокирующим избиение тренером юного борца после турнира
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Михаил Мамиашвили

Ранее на этой неделе телеграм-канал «ЧП Кавказ» опубликовал видеозапись, на которой тренер бил лежачего ребенка ногами в раздевалке. Этим тренером оказался Алаудин Атаев из села Карабудахкент в Дагестане.

Министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан Сажид Сажидов пообещал, что Атаев больше никогда не будет работать с детьми ни в одном спортивном зале. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что соответствующие структуры уже занимаются произошедшим. Прокуратура Ленинского района Оренбурга установила контроль за процессуальной проверкой по факту избиения тренером ребенка.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
вольная борьба греко-римская борьба Дагестан
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Дагестанский тренер избил юного борца после поражения на соревнованиях
Спорт
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