Избившего юного борца тренера из Дагестана пожизненно дисквалифицировали

Инцидент произошел на соревнованиях в Оренбургской области. Глава Федерации спортивной борьбы Дагестана Омар Муртузалиев заявил, что Алаудин Атаев совершил нечеловеческий поступок и больше никогда не появится в спортивных залах

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Тренер по борьбе Алаудин Атаев пожизненно дисквалифицирован за то, что избил своего юного подопечного после неудачного выступления на соревнованиях в Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы Дагестана Омар Муртузалиев.

«Тренер пожизненно дисквалифицирован. Поступок совершен нечеловеческий. Это тренер частного клуба. Я написал письмо на имя министра спорта Дагестана. Он примет меры, чтобы он больше никогда не появлялся в спортивных залах», — сказал Муртузалиев, который также является вице-президентом Федерации спортивной борьбы России.

Ранее на этой неделе телеграм-канал «ЧП Кавказ» опубликовал видеозапись, на которой тренер бил лежачего ребенка ногами в раздевалке. Этим тренером оказался Алаудин Атаев из села Карабудахкент в Дагестане.

Министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан Сажид Сажидов пообещал, что Атаев больше никогда не будет работать с детьми ни в одном спортивном зале. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что соответствующие структуры уже занимаются произошедшим. Прокуратура Ленинского района Оренбурга установила контроль за процессуальной проверкой по факту избиения тренером ребенка.