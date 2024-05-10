Мишустин пообещал продлить программу маткапитала до 2030 года

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Программа материнского капитала будет продлена до конца десятилетия, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин на заседании в Госдуме, где рассматривается его кандидатура на пост главы правительства.

Власти запустят национальный проект «Семья», где «сохранятся самые востребованные существующие механизмы», в том числе маткапитал, сообщил Мишустин.

И. о. премьера отметил, что маткапитал предоставляется по факту рождения ребенка, «без сбора документов» и личного участия родителей, «которым в такой период совсем не до бумажных процедур». По словам премьера, в подобный формат, когда помощь оказывают автоматически, перевели около 40 федеральных мер, и до конца года распространят его на оставшиеся.

Программу материнского капитала в России ввели в 2007 году. Изначально выплаты предназначались только на второго ребенка, но с 2020 года меру поддержки распространили и на первенцев. В 2024 году маткапитал на первого ребенка составляет 631 тыс. руб., на второго — 834 тыс. руб. Средства можно использовать на уплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке, улучшение жилищных условий без использования кредита, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов.

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