Мишустин попросил список министров, не отвечающих на звонки депутатов
Михаил Мишустин пообещал разобраться с теми членами кабинета министров, которые не отвечают на звонки депутатов Госдумы. Тему поднял спикер нижней палаты Вячеслав Володин во время обсуждения кандидатуры нового главы правительства.
Володин отметил эффективность диалога с премьером и его аппаратом, однако, по его словам, не со всеми министерствами складывается аналогичная ситуация. «К сожалению, у нас есть примеры, когда обращения депутатов остаются без ответа. Не могут дозвониться депутаты до некоторых министров», — сказал Володин.
Мишустин на это попросил предоставить ему список членов правительства, которые не отвечали на звонки депутатов. «Если кто кому не перезвонил, даже исполняющие обязанности, сегодня же разберемся, просьба список сделать, кто не получил обратную связь», — сказал он.
В июле 2020 года Володин уже поднимал тему обратной связи с правительством.
В апреле 2023 года Мишустин встретился в Белом доме с депутатами, которые не успели задать ему вопрос во время правительственного отчета в Государственной думе. «Вы люди очень активные, постоянно работаете в регионах и получаете ту важную обратную связь от людей, о которой постоянно говорит президент, для того чтобы мы вместе решали задачи, связанные с достижением национальных целей развития», — сказал он.
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