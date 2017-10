Чужие голоса

Совет Федерации составил черный список зарубежных СМИ

«Голос Америки», «Радио Свобода» и CNN попали в перечень СМИ, работа которых в России может быть ограничена. Список составила комиссия Совфеда по защите госсуверенитета. В нем не более пяти медиа, рассказали источники РБК

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние российские дела составила список СМИ, деятельность которых может быть ограничена на территории России. В этот перечень попали CNN, «Голос Америки» и «Радио Свобода», а всего в списке не более пяти СМИ, заявил РБК источник в аппарате Совфеда и подтвердил один из членов комиссии. Чтобы пересчитать массмедиа с иностранным финансированием, которые могут попасть в черный список, «хватит пальцев одной руки», сказал РБК председатель комиссии Андрей Климов.

Как утверждают в сенате, список «нежелательных» СМИ сенаторы составляют, основываясь на рекомендациях Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Роскомнадзора и Генпрокуратуры. В перечень попали медиа, которые «получают деньги из-за рубежа» и «вмешиваются в российскую внутреннюю политику», сообщил РБК член комиссии по защите госсуверенитета Олег Морозов.

РБК направил запросы CNN, «Голосу Америки» и «Радио Свобода», но на момент публикации они не ответили. Собеседник РБК в редакции «Голоса Америки» сказал, что «разговоры о включении в черные списки идут давно».

Против фигурантов списка будут приняты те же меры, которые в США применяются против телеканала Russia Today (RT) и радио Sputnik, подчеркнул Морозов. «Если ограничат сигнал [RT] — мы ограничим тоже [сигнал иностранных СМИ в России], если разорвут уже заключенные договоры с теми интернет-ресурсами, которые предоставляют площадку для RT, — значит, аналогичные меры будут приняты в России. Возьмут под контроль персональные данные сотрудников — мы возьмем под контроль персональные данные сотрудников соответствующих иностранных СМИ», — рассуждает сенатор.

Его коллега Климов подтвердил, что все действия российских властей «будут соразмерными» действиям американской стороны. «Мы все высчитываем, чтобы нас никто не заподозрил в какой-то гонке [с Минюстом США]», — уверил Морозов.

Что случилось с RT

В начале сентября Минюст США направил компании, обслуживающей телеканал RT America в США, письмо с требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Главред RT Маргарита Симоньян на заседании комиссии по защите госсуверенитета сказала, что из американского филиала телеканала начали массово увольняться сотрудники. Симоньян тогда заявила РБК, что «ответные меры России [на это решение] будут такими же».

Из открытых источников известно, что в округе Колумбия зарегистрирована RTTV America Inc., руководит которой Алекс Язловский. В 2014 году власти США обвинили его в налоговых махинациях. В RT тогда назвали RTTV America Inc. одним из контрагентов канала и пообещали расторгнуть с ним контракт. По состоянию на 17 октября 2017 года ни одна компания, связанная с RT, в реестре иностранных агентов не значится.

RT и Sputnik не раз подвергались критике западных СМИ, в частности The Washington Post, The Wall Street Journal и The New York Times, которые называли российские СМИ инструментами кремлевской пропаганды.

Фото: Константин Чалабов / ТАСС

В начале октября официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что если давление США на RT продолжится, то ведомство примет ответные меры против американских СМИ. 9 октября российский Минюст направил ряду американских СМИ, работающих на территории России, предупреждение о расширении списка иностранных агентов. Телеканал «Настоящее время» и «Радио Свобода» подтвердили получение таких предупреждений.