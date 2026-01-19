«Единая Россия» выбрала лидеров списка на выборы в Госдуму

Администрация президента вместе с «Единой Россией» определили базовый вариант «пятерки» лидеров списка на думские выборы. В него вошли Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, два Героя России и Герой труда

Фото: Владимир Андреев / РБК

Внутриполитический блок Кремля и руководство «Единой России» определились с базовым вариантом лидеров общефедеральной части списка партии власти на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре, говорят три источника РБК близких к Администрации президента. Всего их, по словам источников, будет пять.

На первом месте — председатель партии, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, говорят источники РБК.

В ноябре прошлого года РБК писал, что его лидерство в списке — основной рабочих сценарий.

За ним — министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Московского клинического научно-исследовательского центра больница № 52, бывшая сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина, Герой труда Марьяна Лысенко, Герой России, начальник центрального штаба движения «Юнармия» Владислав Головин (позывной в ходе боевых действий на Украине — «Струна»), военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК, герой России Евгений Поддубный.

В 2021 году Медведев не попал в число лидеров списка «Единой России». Сейчас, по словам источников РБК, социологические показатели гораздо лучше, чем были пять лет назад. По данным аналитического центра ВЦИОМ, его индекс доверия в 2021 году колебался в диапазоне от –39 до –52 (показатель рассчитывается как разница между числом доверяющих и не доверяющих политику респондентов). В 2025 году его индекс колебался от –10 до 6. По последнему замеру, проведенному с 17 по 23 ноября, число доверяющих Медведеву достигло 28,2%. Как говорит один из источников РБК, его фигура — символ принадлежности «Единой России» к власти: «Часть людей всегда предпочитает голосовать за власть. Он символ для этой части общества».

Сергей Лавров был в пятерке лидеров «Единой России» на прошлых думских выборах. Он остается одним из самых популярных политиков в России, согласно открытым опросам ВЦИОМ. Раз в месяц соцслужба просит респондентов назвать политиков, которым они доверяют. Сергей Лавров в этом перечне стабильно занимает второе место после Владимира Путина. По результатам опроса в декабре прошлого года президента назвали 35% опрошенных, Лаврова — 16,8%.

Для партии власти важно, чтобы для баланса в списке была женщина, говорят источники РБК. Врач Марьяна Лысенко в штабе Владимира Путина в 2024 году была одним из главных публичных спикеров наравне с другими сопредседателями — актером Владимиром Машковым и на тот момент председателем заксобрания Донецкой народной республики, экс-командиром отряда «Спарта» Артемом Жогой.

Владислав Головин, как писал РБК, еще в прошлом году обсуждался как возможный участник «пятерки» «Единой России». В 2024 году он выступил на съезде партии. По словам источников РБК в ЕР, он один из наиболее публично подготовленных участников боевых действий на Украине. Партии нужен участник военной операции среди лидеров списка, объясняют источники РБК.

О том, что через социологические замеры проходил и Евгений Поддубный, РБК также писал ранее. По словам одного из собеседников, предполагается, что он хорошо подходит как лидер мнения для патриотического сегмента общества, в том числе и для «рассерженных патриотов».

РБК направил запрос в пресс-службу «Единой России», Поддубному и Лысенко.

Чем важна «пятерка»

Согласно федеральному закону, партия может включить в общую часть списка до 15 человек. Но только первые пять из них попадают в бюллетень. Поэтому важно выбрать именно тех людей, которые найдут отклик у голосующих, отмечают источники РБК. Кроме того, в ходе кампании эти люди должны своим наличием в лидерах списка посылать сигнал различным социальным группам, демонстрируя их представленность в партии власти.

Есть и «аппаратное значение», говорит один из собеседников РБК. Попадание в список добавляет фигуранту политический капитал. В случае Дмитрия Медведева «это продемонстрирует, что он настоящий лидер «ЕР» и по сути один из ключевых политиков в стране», говорит собеседник РБК.

Владимир Путин единолично возглавлял список партии в 2007 году. В 2011 и 2016 годах список возглавлял Дмитрий Медведев.

Насколько это окончательный список

Это базовый вариант «пятерки», предупреждают источники. Он должен будет пройти множество согласований. Кроме того, партия и администрация президента продолжат проводить более глубокие социологические замеры, говорят собеседники РБК. В ходе этих этапов в «пятерке» возможны изменения. Кроме того, напоминают источники, последнее решение по лидерам списка «Единой России» будет принимать президент Владимир Путин. Но именно с этим вариантом лидеров списка будет идти дальнейшая работа.

Глава Фонда развития гражданского общества, главный консультант «Единой России» на прошлых думских выборах Константин Костин сказал РБК, что такой вариант «пятерки» выглядит «похожим на то, что может быть в действительности».

«На серьезном уровне неоднократно заявлялось, что опыт 2021 года относительно структуры верхней части списка был успешным и может быть применен в текущей кампании. Так что насчет пятерки есть определенный консенсус. Имена, которые вы называете, оправданы с точки зрения электоральной логики. Все эти политики действительно будут гармонично ассоциироваться с партией, они имеют достаточно высокий уровень доверия и хорошие рейтинговые показатели. Кроме того, они все являются референтными представителями больших социальных и политически активных групп. Но до момента съезда все эти списки — лишь гипотеза. По опыту, окончательное решение действительно принимается непосредственно перед ним. Пока же этап работы по моделированию и тестированию предвыборной конструкции. И все конкретные фамилии и позиции надо воспринимать в этом контексте. — считает эксперт.

Политконсультант Евгений Минченко считает, что пятерка выглядит «ястребиной» (ястребами в политологии называют сторонников агрессивного внешнеполитического курса — РБК). «Такая пятерка эпохи специальной военной операции. Наверное, если планируется такая пятерка, то предполагается, что до момента выборов в сентябре военная операция не закончится», — считает он. Политолог говорит, что для Медведева это по сути «реабилитация», после его пропуска электорального цикла 2021 года. Минченко говорит, что у него явно снизился антирейтинг, а также есть очевидные успехи на посту зампреда Совета безопаности.

«Еще я бы сказал, что у него развеялся вот этот либеральный флер. А также он явно усилил свои позиции в бюрократическом поле и внутри партии. Он очень вовлечен во внутрипартийную проблематику», — заключает Минченко.