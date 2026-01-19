 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

FT узнала, что в Давосе помимо Украины решили обсудить и Гренландию

FT: на встрече по нацбезопасности в Давосе помимо Украины обсудят Гренландию

Советники по национальной безопасности ряда западных стран соберутся в швейцарском Давосе 19 января в рамках форума. Изначально в повестке значились украинские мирные переговоры, однако из-за внешнеполитической активности и угроз со стороны США тема была скорректирована, чтобы обсудить также ситуацию вокруг Гренландии. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ходом подготовки встречи.

При этом министерство иностранных дел Швейцарии, принимающее мероприятие, заявило, что «не будет комментировать участников или обсуждаемые темы», передает FT.

Газета добавила, что президент США Дональд Трамп будет находиться на швейцарском форуме с 21 по 22 января и проведет закрытые встречи с европейскими лидерами, в том числе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он также примет участие в расширенных консультациях между западными странами, поддерживающими Украину.

В 2026 году Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 19 по 23 января в Давосе. На нем представители политической и деловой элиты обсудят проблемы международной безопасности и экономические проблемы, вопрос искусственного интеллекта. Главной темой мероприятия заявлен «Дух диалога». В форуме будут участвовать более 60 глав государств и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.

В своем материале FT также сообщила, что страны ЕС обсуждают ответные меры на угрозы Трампа в адрес стран НАТО, выступающих против его кампании по Гренландии. Речь может идти о введении пошлин на американские товары на сумму €93 млрд либо об ограничении доступа компаний США на рынок блока.

FT узнала о планах ЕС ввести пошлины для США на €93 млрд из-за Гренландии
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Ограничения нужны ЕС для усиления своих позиций на предстоящих ключевых встречах с Трампом в Давосе, пишет FT. При этом страны-члены стремятся избежать глубокого раскола в НАТО и ищут компромиссный вариант. Список потенциальных пошлин на американские товары был подготовлен еще в 2025 году, однако решение по нему отложили до 6 февраля, чтобы не спровоцировать торговую войну. 18 января послы ЕС обсуждали возобновление работы над этими мерами, а также применение «инструмента против принуждения», который может ограничить доступ компаний США на рынок блока.

Накануне Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься пошлина 10% на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты.

На фоне угроз американского президента аннексировать Гренландию европейские страны, включая Германию, Швецию, Францию и Норвегию, решили отправить своих военных для усиления обороны острова.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Гренландия Дональд Трамп встреча ЕС нацбезопасность Давос Швейцария
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
FT узнала о планах ЕС ввести пошлины для США на €93 млрд из-за Гренландии
Политика
Почти 90% американцев выступили против захвата Гренландии военными силами
Политика
Экс-глава Генштаба Франции исключил войну НАТО с США из-за Гренландии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
В Испании выросло число погибших при сходе с рельсов двух поездов Общество, 00:53
FT узнала, что в Давосе помимо Украины решили обсудить и Гренландию Политика, 00:43
Кто из бывших российских фигуристов выступил на чемпионате Европы Спорт, 00:01
«Единая Россия» выбрала лидеров списка на выборы в Госдуму Политика, 00:00
Траты россиян на видеоигры достигли $2,3 млрдПодписка на РБК, 00:00
В ОМС включили неинвазивный тест для беременных на аномалии ребенка Технологии и медиа, 00:00
Двое человек погибли при сходе с рельсов двух поездов в Испании Общество, 18 янв, 23:53
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
В Испании поезд сошел с рельсов и столкнулся со встречным составом Общество, 18 янв, 23:41
FT узнала о планах ЕС ввести пошлины для США на €93 млрд из-за Гренландии Политика, 18 янв, 23:06
В Татарстане пенсионерка выпала из кабины крана при его обрушении. Видео Общество, 18 янв, 22:42
В Ростовской области самосвал снес пешеходный переход на трассе М-4 Дон Общество, 18 янв, 22:24
Умеров оценил переговоры в США Политика, 18 янв, 22:17
Вторая ракетка Украины порвала связку и снялась с Australian Open Спорт, 18 янв, 22:16
Почти 90% американцев выступили против захвата Гренландии военными силами Политика, 18 янв, 22:01