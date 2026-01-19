FT узнала, что в Давосе помимо Украины решили обсудить и Гренландию

Советники по национальной безопасности ряда западных стран соберутся в швейцарском Давосе 19 января в рамках форума. Изначально в повестке значились украинские мирные переговоры, однако из-за внешнеполитической активности и угроз со стороны США тема была скорректирована, чтобы обсудить также ситуацию вокруг Гренландии. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ходом подготовки встречи.

При этом министерство иностранных дел Швейцарии, принимающее мероприятие, заявило, что «не будет комментировать участников или обсуждаемые темы», передает FT.

Газета добавила, что президент США Дональд Трамп будет находиться на швейцарском форуме с 21 по 22 января и проведет закрытые встречи с европейскими лидерами, в том числе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он также примет участие в расширенных консультациях между западными странами, поддерживающими Украину.

В 2026 году Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 19 по 23 января в Давосе. На нем представители политической и деловой элиты обсудят проблемы международной безопасности и экономические проблемы, вопрос искусственного интеллекта. Главной темой мероприятия заявлен «Дух диалога». В форуме будут участвовать более 60 глав государств и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.

В своем материале FT также сообщила, что страны ЕС обсуждают ответные меры на угрозы Трампа в адрес стран НАТО, выступающих против его кампании по Гренландии. Речь может идти о введении пошлин на американские товары на сумму €93 млрд либо об ограничении доступа компаний США на рынок блока.

Ограничения нужны ЕС для усиления своих позиций на предстоящих ключевых встречах с Трампом в Давосе, пишет FT. При этом страны-члены стремятся избежать глубокого раскола в НАТО и ищут компромиссный вариант. Список потенциальных пошлин на американские товары был подготовлен еще в 2025 году, однако решение по нему отложили до 6 февраля, чтобы не спровоцировать торговую войну. 18 января послы ЕС обсуждали возобновление работы над этими мерами, а также применение «инструмента против принуждения», который может ограничить доступ компаний США на рынок блока.

Накануне Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься пошлина 10% на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты.

На фоне угроз американского президента аннексировать Гренландию европейские страны, включая Германию, Швецию, Францию и Норвегию, решили отправить своих военных для усиления обороны острова.