Кто из бывших российских фигуристов выступил на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по фигурному катанию выступили 17 бывших российских спортсменов. Кто из них принял участие в турнире в Шеффилде — в материале «РБК Спорт»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Фото: Global Look Press)

Сборная Грузии по фигурному катанию выиграла медальный зачет чемпионата Европы. Турнир прошел в Шеффилде (Великобритания) с 13 по 18 января.

Российские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года. На чемпионате Европы приняли участие 17 бывших российских фигуристов.

ISU допустил только Аделию Петросян и Петра Гуменника к отбору на Олимпиаду-2026, они завоевали право выступить на Играх.

Женщины

Анастасия Губанова (Фото: Global Look Press)

Представляющая Грузию Анастасия Губанова с 184,36 очками набрала пятое место. Она тренируется у российского специалиста Евгения Рукавицына. Также в десятку лучших вошла Екатерина Куракова уроженка Москвы, которая выступает за Польшу с 2019-го года и заняла на турнире девятую строчку (175,15).

Сменившая в 2020-м году гражданство Мария Сенюк представляет Израиль. Она заняла 21-е место с 148,51очками.

Мужчины

Георгий Рештенко (Фото: Global Look Press)

Уроженец Санкт-Петербурга Георгий Рештенко (238,27), который с 2017 года выступает за Чехию, выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы.

Выступавший за Россию до 2021-го года Владимир Самойлов занял на турнире 19-е место (193,49), представляя Польшу. Также Генрих Гартунг, сменивший в 2024 году спортивное гражданство с российского на немецкое, расположился на 22-м месте (189,32).

Примечательно, что чемпионом Европы стал грузинский фигурист Ника Эгадзе, который тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Сборная Грузии по фигурному катанию выиграла медальный зачет чемпионата Европы благодаря победе пары Анастасия Метелкина — Лука Берулава и Ники Эгадзе.

Спортивные пары

Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Спортивная пара Анастасия Метелкина / Лука Берулава впервые в карьере стала победителями чемпионата Европы, набрав 215,76 балла по сумме прокатов короткой и произвольной программ. Метелкина родилась во Владимире, Берулава — уроженец Москвы.

Во время интервью после победы выступающая за Грузию фигуристка на русском языке заявила, что вместе со своим партнером надеется взять золотую медаль на Олимпийских играх в Италии.

На втором месте расположились представители Германии — Минерва Хазе и бывший фигурист сборной России Никита Володин (203,87). Бронзу забрали российские фигуристы, выступающие за Венгрию, Мария Павлова и Алексей Святченко (202,56). Пара занимается под руководством Дмитрия Савина и Федора Климова.

Выступавший до 2012-го года за сборную России Павел Ковалев, ныне представляющий Францию, в паре с Камиллой Ковалев набрал 165,09 очков и занял 10-е место. Уроженка Москвы Дарья Данилова вместе с Мишель Циба (Нидерланды) расположились на 15-й строчке с 149,33 очками.

Танцы на льду

Среди танцевальных дуэтов из бывших представителей России лучший результат показала пара Евгении Лопаревой и Жоффре Бриссо, которые заняли четвертое место (204,72). Фигуристка получила французское гражданство в 2022-м году.

Глеб Смолкин и Диана Дэвис (Фото: Global Look Press)

Диана Дэвис и Глеб Смолкин показали лучший в карьере результат на чемпионате Европы, заняв шестую строчку (199,31). Фигуристка, являющаяся дочерью тренера Этери Тутберидзе, и ее партнер перешли в сборную Грузии в июне 2023 года.

Сменившая российское гражданство в 2021-м году Мария Игнатьева выступает за сборную Венгрии с Даниилом Семко. На турнире пара заняла 15-е место (171,63).