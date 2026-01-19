 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Испании выросло число погибших при сходе с рельсов двух поездов

Число погибших из-за схода с рельсов двух поездов в испанской провинции Кордово выросло до семи человек, еще 25 человек получили ранения, сообщает El Mundo со ссылкой на источники в экстренных службах. El Pais сообщает о 10 погибших со ссылкой на гражданскую гвардию Испании и экстренные службы.

Поезд компании Iryo, следовавший по маршруту Малага — Пуэрта-де-Аточа, сошёл с рельсов на подъездном пути № 1 в районе Адамуса. В результате схода он выехал на соседний путь, где столкнулся со встречным составом, направлявшимся из Пуэрта-де-Аточа в Уэльву, что привело к его сходу с рельсов.

Общество

В поезде компании Iryo, попавшем в аварию, находилось около 300 человек. Причина крушения пока неизвестна. Пассажиров обоих поездов эвакуировали, на место происшествия работают аварийно-спасательные службы и пожарные.

Источники El Pais в министерстве транспорта, знакомые с ходом расследования, утверждают, что «по неизвестным причинам» последние вагоны поезда Iryo сошли с рельсов на прямом участке пути. После схода они частично заблокировали соседний путь, где в этот момент проходил другой состав.

