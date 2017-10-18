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Банки держатся за ликвидность
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Банки держатся за ликвидность
Газета № 177 (2674) (1810) Финансы, 17 окт, 22:46
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Банки держатся за ликвидность
Аналитики зафиксировали рост спроса на кредиты «овернайт»
Банки, несмотря на избыток ликвидности, предпочитают терять заработок, отказываясь от кредитования друг друга хотя бы на неделю и размещая средства на 1–2 дня. Причина — опасение повторения ситуации резкого оттока средств клиентов
Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

О том, что банки готовы кредитовать друг друга только на очень короткие сроки, сообщили аналитики Райффайзенбанка в обзоре Daily Focus от 16 октября (есть у РБК). «Банки не готовы размещать большой объем ликвидности на неделю, спрос есть на более короткие сроки (один-два рабочих дня)», — указано в документе.

«На наш взгляд, это говорит о сохраняющихся рисках внутри банковской системы, связанных с повышенной волатильностью притока/оттока клиентских средств на расчетных счетах. Из-за них банки предпочитают сохранять больший объем ликвидности в сегменте «овернайт» (предоставление средств на 1 день — прим. РБК), чтобы в случае реализации этих рисков иметь возможность воспользоваться ею и не привлекать дорогое фондирование от ЦБ», — поясняют авторы обзора.

Парадоксальные операции

К своим выводам аналитики Райффайзенбанка пришли, проанализировав ставки межбанковского рынка, ставки, которые предлагает ЦБ для размещения средств у него по аукционным депозитам, и объемы размещения. По результатам этого анализа обнаружилось, что, несмотря на более привлекательные ставки у ЦБ, банки на протяжении последних нескольких недель (в особенности с начала сентября) стремятся размещать свободные средства на межбанке, где возможностей разместить деньги на короткие сроки гораздо больше. Дело в том, что ЦБ привлекает средства на короткие сроки в рамках аукционов «тонкой настройки», которые проводит не слишком часто.

Повышенное предложение на размещение на межбанке на короткие сроки толкает ставки вниз. В нормальной ситуации наиболее часто ставка Ruonia, отражающая стоимость денег на межбанке, находится не ниже ставки аукционного депозита ЦБ, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: «Однако теперь наметился устойчивый дисконт». Такой ситуации не наблюдалось с середины сентября 2016 года, указывают в Райффайзенбанке.

В пресс-службе ЦБ сказали, что, действительно, в последнее время «ставки денежного рынка находятся в нижней половине процентного коридора». «Это произошло из-за поступления в августе-сентябре в банковский сектор большого объема средств по бюджетному каналу и за счет операций Фонда консолидации банковского сектора, — сообщили в пресс-службе. — А в условиях значительного притока ликвидности в банковский сектор в целом для отдельных банков может быть достаточно сложно оперативно скорректировать свой спрос на аукционах Банка России. Кроме того, они не всегда могут оперативно изменить структуру своих операций и на денежном рынке. Поэтому объем заявок на депозитных аукционах Банка России зачастую оказывается ниже установленных лимитов».

Застраховались от оттока

Наблюдение аналитиков Райффайзенбанка подтвердили и в других банках.

С начала июня объем избыточной ликвидности в банковском секторе вырос более чем на 1 трлн руб., спрос на размещение денег именно на межбанке, причем дешевле, чем у ЦБ, объясняется тем, что во многих банках объем ликвидности недостаточен для того, чтобы замораживать ликвидность даже на срок два—четыре дня, как предлагает ЦБ. «Средства могут потребоваться срочно для исполнения платежей или в случае внезапного востребования депозита или его части», — говорит заместитель начальника центра экономического прогнозирования из компании Газпромбанк Максим Петроневич.​ В этом случае банки могут предпочитать использовать инструмент «овернайт», когда депозит возвращается на следующие сутки, поясняет он.

С тем, что размещение свободных средств на срок более чем один-два дня может быть некомфортно для банков, согласен и главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Однако размещать надо, так как в системе избыток ликвидности как был, так и остается, особенно на фоне того, что активность кредитования не восстанавливается, уточняет он. Отсюда и интерес к краткосрочному межбанку, резюмирует он.

Причина такой ситуации — это циркуляция негативных слухов в информационном пространстве в отношении крупных частных игроков, которые могут повлечь переток клиентов из одного банка в другой, считает Порывай. «Причем отток клиентов может произойти в любой момент. Под эти возможные оттоки банки и держат ликвидность в овернайт-инструментах, а не на недельных депозитах в ЦБ РФ», — поясняет Порывай.

Собеседник РБК из банка, входящего в топ-20, добавляет, что главным фактором, заставившим банки таким образом застраховаться от оттоков средств, стала передача в фонд консолидации банков «ФК Открытие» и Бинбанка.

«Ожидание реализации вероятных рисков в банковском секторе никуда не ушло», — подчеркивает управляющий директор НРА Павел Самиев. По его мнению, у клиентов уровень доверия к банковскому рынку остается низким. «Банкам надо повышать запас ликвидности, но надо понимать, что есть некий уровень оттока клиентских средств, выше которого невозможно подстраховаться. Если у банка уйдет 15–20% пассивов, то, каким бы у него ни был запас ликвидности, такой отток будет сильным стрессом», — заключил Самиев.

Неопределенное будущее

В результате неопределенность, скорее всего, будет продолжаться, считает Порывай. 12 октября зампред Банка России Василий Поздышев заявил, что на рынке возможны новые санации. «Я думаю, что новые санации могут быть, потому что ни один банк не застрахован от серьезного оттока», — приводил «Прайм» выдержку из его интервью телеканалу «Россия 24».

Но, возможно, ЦБ среагирует на потребность банков и будет чаще проводить инструменты тонкой настройки — аукционы по овернайт-депозитам, считают банкиры.

В пресс-службе регулятора заявили, что в этих условиях Банк России уже провел ряд депозитных аукционов тонкой настройки на срок один-два дня для изъятия избытка ликвидности, сформировавшегося в результате недовыбора недельных аукционов. «Депозитные аукционы тонкой настройки способствовали росту ставок МБК», — отмечают в регуляторе.

Автор: Юлия Титова.
Теги: ликвидность , ставки , Центробанк России , банковская отрасль
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