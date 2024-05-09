Оппозиция выбилась в лидеры на выборах в Северной Македонии

В стране прошли второй тур президентских выборов, а также парламентские выборы. На первых побеждает кандидат от оппозиционной ВМРО-ДПМНЕ Силяновска-Давкова. Коалиция во главе с ВМРО-ДПМНЕ лидирует и на выборах в парламент

Действующий президент Северной Македонии Стево Пендаровский, кандидат от Социал-демократического союза Македонии (СДСМ), признал поражение на выборах главы государства, сообщает A1on.

«Результаты очевидны, и я не собираюсь комментировать их подробно. Хочу поздравить победителей, пожелать им успешной работы в ближайшие пять лет», — заявил Пендаровский.

Он выразил сожаление, что его «концепция многоэтнической Македонии, полностью интегрированной в евроатлантические структуры», не получила поддержку большинства, хотя, убежден президент, «это единственный способ для Македонии стать демократической и процветающей страной».

Пендаровский уступает во втором туре президентских выборов кандидату от крупнейшей оппозиционной партии — Демократической партии за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ) Гордане Силяновска-Давковой. После подсчета 86,29% бюллетеней Пендаровский набирает 29,27% голосов, Силяновска-Давкова — 64,90% голосов, следует из данных на сайте избиркома страны.

В первом туре, который состоялся 24 апреля, ни один из кандидатов не получил большинства голосов. Силяновска Давкова заняла первое место, набрав чуть больше 40% голосов. Пендаровский оказался на втором месте с результатом около 20% голосов.

В Северной Македонии также прошли парламентские выборы. По итогам обработки 82,43% бюллетеней коалиция «Твоя Македония» под руководством ВМРО ДПМНЕ Христиана Мицкоски лидирует с результатом 42,75% голосов. На втором месте находится коалиция «Европейский фронт» во главе с Демократическим союзом за интеграцию (ДСИ) Али Ахмети (представляет этническое албанское меньшинство), у нее 14,42% голосов. Коалиция «За европейское будущее» во главе с СДСМ Димитара Ковачевски занимает третье место с 14,67% голосов. Всего за места в Собрании (однопалатный парламент) борются 17 партий и коалиций.