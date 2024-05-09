Иранского режиссера, победителя Берлинского кинофестиваля Мохаммада Расулофа приговорили к восьми годам лишения свободы, порке, штрафу и конфискации имущества, сообщил адвокат Бабак Пакния в Х.

Это произошло после того, как фильм Расулофа «Семя священного инжира» был отобран для участия в Каннском фестивале.

«Причиной вынесения приговора стали публичные заявления, а также создание художественных и документальных фильмов, которые, по мнению суда, сделаны с намерением совершить преступления против безопасности страны», — говорится в публикации.

Адвокат ранее сообщил, что съемочную группу, актеров, а также режиссера вызвали на допрос и запретили покидать страну. Их обвинили в проведении съемок без получения лицензий от соответствующих органов, а также в том, что актрисы неправильно носили хиджаб.

Этот приговор стал самым суровым из всех ранее вынесенных режиссеру. Впервые его арестовали в 2010 году за съемку без разрешения. Сначала режиссера приговорили к шести годам заключения, но позднее срок заключения сократили до года. В 2017-м после возвращения из-за границы власти Ирана запретили Расулофу покидать страну. Предыдущее наказание он отбывал с 2022 по 2023 год за комментарии с осуждением правительство. Его освободили досрочно по состоянию здоровья.

Расулоф — лауреат и номинант многочисленных кинонаград. В 2020 году он получил «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля за картину «Зла не существует» о смертной казни.