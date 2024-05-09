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Политика ,  
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Госдеп увидел угрозу отношениям с Грузией из-за правящей партии

Риторика «Грузинской мечты», которая внесла в парламент законопроект об иноагентах, «выводит Грузию на ненадежную траекторию» и ставит под угрозу отношения Тбилиси с Вашингтоном, считают в Госдепе
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Руководители правящей партии Грузии «Грузинская мечта» демонстрируют антизападную риторику, это угрожает отношениям Вашингтона и Тбилиси, заявил на брифинге руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер. Трансляция шла на YouTube.

Соединенные Штаты обеспокоены законопроектом об иностранных агентах, который внесли депутаты правящей партии, и другими действиями политической силы, сказал Миллер. «Мы считаем, что [эта риторика] выводит Грузию на ненадежную траекторию и ставит под угрозу ее евро-атлантический путь», — сказал он.

Ранее на этой неделе Миллер заявил, что закон об иностранных агентах «поставит Грузию на опасный путь». По словам представителя Госдепа, грузинская версия закона существенно отличается от американской, которая не распространяется на деятельность НПО, гуманитарную деятельность и работу гражданского общества. В ведомстве считают, что цель грузинского закона — «заставить замолчать критические голоса и разрушить активное гражданское общество Грузии».

Может ли закон об иноагентах отложить вступление Грузии в Евросоюз
Политика
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

«Грузинская мечта» внесла законопроект в парламент в апреле. Это уже вторая попытка: в 2023 году аналогичный документ отозвали из-за массовых протестов. Документ нацелен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы», — такими могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа.

Оппозиционные грузинские депутаты называют законопроект российским, сравнивая его с действующим в России законодательством. Они уверены, что инициатива направлена против гражданского сектора и лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. В Кремле отвергали предположения, что инициатива является «русским проектом».

Несмотря на массовые протесты, парламентарии Грузии приняли законопроект в двух чтениях, третье состоится 13 мая. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что наложит вето на закон в случае его принятия

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Грузия США Грузинская мечта иностранные агенты
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