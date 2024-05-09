Байден пригрозил ограничить поставки оружия Израилю из-за Рафаха

Если ЦАХАЛ «перейдет красную линию», США прекратят поставки вооружений, которые можно использовать для наступления на Рафах, это «просто неправильно», заявил Байден. Израиль по-прежнему будет получать оборонительное оружие

Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

США прекратят поставки Израилю некоторых видов вооружений, если премьер Биньямин Нетаньяху отдаст приказ о вторжении в Рафах на юге сектора Газа, заявил американский президент Джо Байден в интервью CNN.

«Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафах — а они еще не вошли в Рафах — если они войдут в Рафах, мы не будем поставлять то оружие, которое они использовали против городов», — сказал Байден. По его словам, израильские войска «еще не пересекли красную линию» и не зашли в густонаселенные районы, а пока находятся на границе.

По мнению американского президента, проводить масштабную операцию в Рафахе «просто неправильно»: «Мы не собираемся поставлять для этого оружие и артиллерийские снаряды».

Байден отметил, что в секторе Газа гибло гражданское население из-за применения авиабомб. По данным источников ABC, США на прошлой неделе приостановили поставку Израилю партии боеприпасов — 1,8 тыс. бомб весом 900 кг, а также 1,7 тыс. бомб по 225 кг. Как передает CNN, израильские власти в частном порядке выразили «глубокое разочарование» американским чиновникам. В Пентагоне сообщили, что окончательное решение по поставкам еще не принято.

Американский лидер в то же время пообещал, что поставки Израилю оборонительного оружия продолжатся. «Мы собираемся и дальше обеспечивать безопасность Израиля с точки зрения системы «Железный купол» и его способности реагировать на нападения», — заверил он.

CNN отмечает, что Байден испытывает сильное давление, в том числе со стороны демократов, из-за требования ограничить поставки оружия в условиях гуманитарного кризиса в секторе Газа. До сих пор президент США этому противился и поддерживал усилия Израиля по борьбе с ХАМАС. Однако планы Тель-Авива провести операцию в Рафахе, где с начала войны нашли убежище более 1 млн палестинцев, изменили его мнение.

Израиль 6 мая призвал жителей жителей Рафаха эвакуироваться в «безопасную зону» к северу, возле города Хан-Юнис. На следующий день ЦАХАЛ сообщил, что наносит целенаправленные удары по объектам ХАМАС в восточной части города, позднее военные установили контроль над КПП «Рафах». Times Of Israel писал, что возле пропускного пункта заметили израильские танки. Израильские власти считают, что без операции в Рафахе победа над ХАМАС и освобождение захваченных заложников невозможны.