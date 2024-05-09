В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он. Глава региона призвал граждан быть бдительными.

Ранее об угрозе атаки беспилотников предупредили жителей Воронежской области.

После начала военной операции России на Украине Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам дронов.

Так, вечером 8 мая беспилотник атаковал маслодельный комбинат в курском городе Суджа. Повреждение получила кровля одного из производственных помещений, никто из работников предприятия не пострадал.