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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он. Глава региона призвал граждан быть бдительными.

Ранее об угрозе атаки беспилотников предупредили жителей Воронежской области.

Воронежский губернатор предупредил об угрозе атаки беспилотников
Политика

После начала военной операции России на Украине Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам дронов.

Так, вечером 8 мая беспилотник атаковал маслодельный комбинат в курском городе Суджа. Повреждение получила кровля одного из производственных помещений, никто из работников предприятия не пострадал.

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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