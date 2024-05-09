Глава ВОЗ призвал к усиленному наблюдению за вирусом птичьего гриппа

Пока нет признаков широкого распространения вируса птичьего гриппа A (H5N1), однако странам следует усилить наблюдение за ним, заявил журналистам глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус.

«Пока вирус не проявляет признаков адаптации к распространению среди людей, но необходимо усилить наблюдение», — сказал он на пресс-конференции. С 2021 года было зарегистрировано 28 случаев заражения людей этим вирусом, и нет ни одного свидетельства передачи его от человека к человеку, подчеркнул глава ВОЗ.

В начале апреля Минздрав и Минсельхоз США подтвердили наличие птичьего гриппа среди крупного рогатого скота в штатах Техас, Канзас и Мичиган. В Техасе сообщили о первом зараженном — сотруднике молочной фермы. У него диагностировали птичий грипп после контакта с инфицированными коровами. Это первый случай заражения человека птичьим гриппом с 2022 года.

Гебрейесус, комментируя ситуацию, напомнил о рекомендации ВОЗ пить пастеризованное молоко. «Согласно исследованиям, пастеризация убивает вирус», — сказал он. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) попросил штаты предоставить работникам защитное снаряжение для борьбы с птичьим гриппом. По его данным на 2 мая, заражены 36 молочных стад.