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Выборы президента США ,  
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Власти США будут быстрее отказывать в убежище нелегальным мигрантам

Axios узнал о планах властей США ускорить процедуру отказа в убежище нелегалам
Сюжет
Выборы президента США
Сейчас заявки на предоставление убежища рассматривают годами. Людям, прибывшим в страну нелегально, смогут отказывать в течение нескольких дней или часов. Администрация Байдена хочет решить миграционный вопрос перед выборами
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе примет директиву, которая позволит быстрее отказывать в предоставлении убежища мигрантам, незаконно пересекшим границу, сообщает Axios.

Сейчас процесс рассмотрения заявок на предоставление убежища может длиться годами. Согласно новому правилу, сотрудники миграционной службы смогут отказывать людям, которые прибыли в страну нелегально, в течение нескольких дней или даже часов после пересечения границы.

Источники Axios сообщили, что мера направлена против людей, которых власти считают потенциальной угрозой национальной безопасности США. В итоге она может привести к депортации большого числа мигрантов. По данным издания, временный запрет на въезд иностранцам, чье нахождение в США не отвечает интересам страны (такая возможность предусмотрена законом, известным как 212 (f) ), не рассматривается: один из чиновников администрации назвал этот шаг «ядерным вариантом».

В США сообщили о задержании на границе почти 1 млн мигрантов за полгода
Политика
Фото:Luis Torres / EPA / ТАСС

Ужесточение мер на границе обсуждалось на встрече представителей администрации с законодателями, в которой участвовали лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис. По словам источников Axios, демократы пытаются решить проблему нелегальной миграции до выборов президента США, в которых собирается участвовать действующий президент Джо Байден — миграционный вопрос считается одним из наиболее слабых мест для Демпартии.

Республиканцы связывают иммиграцию с ростом преступности. Миграционную политику Байдена не раз критиковал бывший глава государства Дональд Трамп, который претендует на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии. The New York Times писала, что в случае победы он собирается принять «невиданные в американской истории» меры, среди которых — запрет на въезд мигрантам из «проблемных» стран, отказ во въезде в связи с угрозой распространения инфекционных заболеваний, строительство лагерей, где ожидающих депортации будут содержать под стражей и т.д.

Согласно опросу NBC News от начала апреля, избиратели в США считают иммиграцию одной из главных проблем в 2024 году. Действия Байдена по вопросам безопасности на границе одобряют только 28% респондентов.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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Байден Джо фото

Байден Джо

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