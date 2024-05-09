Дроны атаковали нефтебазу в селе Юровка в Краснодарском крае, начался пожар

На нефтебазе под Анапой начался пожар из-за атаки дронов

В ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Около шести дронов были подавлены, но несколько упали на территории базы. Там начался пожар, повреждены несколько резервуаров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Возгорание тушат специальные службы, на место прибыл мэр Анапы Василий Швец.

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