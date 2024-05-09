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Война санкций ,  
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Bloomberg сообщил о возвращении бизнесменами активов в Россию

Bloomberg: состоятельные россияне начали возвращать активы из-за рубежа в Россию
Сюжет
Война санкций
На фоне санкций некоторые богатейшие предприниматели ищут способы сохранить свои активы на Западе, другие перемещают их в дружественные страны, а третьи, которых большинство, возвращают в Россию
Фото: Warren Little / Getty Images
Фото: Warren Little / Getty Images

Богатые россияне на фоне санкций и других ограничений из-за военных действий на Украине, столкнулись с проблемой управления семейными активами за рубежом и передачей их по наследству, пишет Bloomberg.

Некоторые из них ищут способ сохранить свои деньги на Западе, но делать это становится сложнее, с учетом, что перестают действовать «проверенные схемы»: Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами значатся граждане России. Другие бизнесмены стремятся перевести их в дружественные страны, например, Объединенные Арабские Эмираты, либо в Россию. По данным Bloomberg, вернуть активы в Россию решили большинство миллиардеров, которые попали под санкции.

Два российских миллиардера, которые поговорили с агентством на условиях анонимности, сообщили, что теперь могут вести бизнес только в России и «стараются не думать о возможной конфискации активов». Еще один собеседник сказал, что вместе с семьей «решил строить новую жизнь в России», но пока не придумал, как распорядиться своим наследством.

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«Люди действуют, исходя из текущих возможностей и ограничений. Степень непредсказуемости выросла в геометрической прогрессии», — цитирует Bloomberg Алексея Станкевича, который консультирует состоятельных россиян. По словам юриста Дарьи Невской, «каждый случай уникален, все зависит от того, где люди планируют жить в будущем и где расположены их основные активы». В отдельных случаях, отмечает она, процесс передачи активов ускоряют санкции. В качестве примера специалист привела Владимира Евтушенкова, чья доля в «АФК Система» сократилась, когда он передал часть своего пакета в компании сыну.

В индекс миллиардеров Bloomberg входят 26 россиян, из совокупное состояние составляет около $350 млрд, а средний возраст — 63 года. Как пишет Bloomberg, «то, как и где они решат передать свое состояние, в ближайшие десятилетия отразится на экономике и всех секторах бизнеса» России. Некоторые из богатейших россиян могут держать большую часть своего состояния в наличных деньгах, которые хранятся в неизвестных местах, пишет агентство.

В сентябре Bloomberg передавал, что с начала военных действий на Украине богатейшие россияне вывели из Европы в Россию и дружественные страны не менее $50 млрд.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
бизнесмены активы миллиардеры Запад
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