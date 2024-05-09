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Политика ,  
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В Кремле призвали не преувеличивать сложности диалога России и Армении

Песков: Россия оптимистично настроена на переговоры с Пашиняном

Определенные проблемные темы в диалоге Москвы и Еревана существуют, однако эти сложности не нужно преувеличивать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Так он прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они прошли 8 мая и продлились чуть меньше часа.

«Дождемся результатов [переговоров]. Диалог есть, политическая воля продолжать этот диалог есть», — сказал Песков. По его словам, у российско-армянских отношений «есть потенциал», поэтому власти «склоняются к тому, чтобы быть оптимистами».

Переговоры Путина и Пашиняна продлились чуть больше часа
Политика

В Кремле ранее выразили надежду, что при личной встрече Путина и Пашиняна получится уладить разногласия между странами. В частности, по вопросу участия Армении в Организации договора о коллективной безопасности. Ереван заявил о заморозке де-факто участия страны в ОДКБ в феврале, а в день переговоров с Путиным МИД страны объявил о приостановке финансирования деятельности объединения в 2024 году.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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