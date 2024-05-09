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Дело Тимура Иванова ,  
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Суд решил не допрашивать сожительницу замминистра обороны Иванова

Адвокат Мусаев: суд хотел допросить сожительницу замминистра обороны Иванова
Сюжет
Дело Тимура Иванова

Мосгорсуд не стал допрашивать телеведущую Марию Китаеву, сожительницу замминистра Тимура Иванова, по условиям проживания в доме на Рублевском шоссе, куда чиновника предлагали отпустить под домашний арест, сообщил «РИА Новости» адвокат Мурад Мусаев.

Ранее суд отказался изменить меру пресечения в отношении замминистра и оставил его в СИЗО до 23 июня. Адвокаты чиновника ходатайствовали о его переводе под домашний арест в московскую квартиру или загородный дом на Рублевске.

«Ведут общее хозяйство [с Марией Китаевой], живут одной семьей, она как никто другой знает, где проживает [Иванов], в каких условиях. <...> Суд не стал ее допрашивать, поверил нам на слово», — сказал Мусаев.

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Общество
Тимур Иванов

Тимура Иванова задержали 23 апреля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса, до 15 лет лишения свободы. Сумма взятки, которая фигурирует в деле Иванова, — 1,185 млрд руб.

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Тимур Иванов

замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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