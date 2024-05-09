В Белгороде и окрестностях третий раз за ночь объявили ракетную опасность

Белгородцев в третий раз за ночь предупредили о ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявлен режим ракетной опасности, сообщило региональное управление МЧС.

Сигнал запускают в третий раз за ночь, ранее он действовал с 0:53 до 1:13 мск и с 3:12 до 3:32 мск.

Жителей Белгородской области регулярно предупреждают о ракетной опасности. В частности, 8 мая в городе ее запускали трижды — как ночью, так и днем.

Ранее ночью в Воронежской и Курской областях сообщили об угрозе атаки беспилотников.