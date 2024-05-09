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Военная операция на Украине ,  
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Воронежский губернатор предупредил об угрозе атаки беспилотников

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена угроза атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Воронежской области объявлена угроза атаки дронов, сообщил глава региона Александр Гусев.

«Силы ПВО наготове», — написал он в телеграм-канале. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями официальных источников.

В ночь на 6 мая в регионе также объявили опасность атаки дронов, она продлилась около четырех часов.

Над Белгородской областью сбили второй беспилотник за 20 минут
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

После начала военной операции России на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Одна из крупных атак произошла 27 апреля, тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 68 беспилотников: 66 из них сбили над Кубанью, еще два — над Крымом.

Воронежский губернатор предупредил об угрозе атаки беспилотников
Воронежский губернатор предупредил об угрозе атаки беспилотников

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Теги
Воронежская область беспилотники Александр Гусев
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