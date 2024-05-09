Воронежский губернатор предупредил об угрозе атаки беспилотников

В Воронежской области объявлена угроза атаки дронов, сообщил глава региона Александр Гусев.

«Силы ПВО наготове», — написал он в телеграм-канале. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями официальных источников.

В ночь на 6 мая в регионе также объявили опасность атаки дронов, она продлилась около четырех часов.

После начала военной операции России на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Одна из крупных атак произошла 27 апреля, тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 68 беспилотников: 66 из них сбили над Кубанью, еще два — над Крымом.