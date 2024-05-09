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Палестино-израильский конфликт ,  
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Axios узнал об опасениях Израиля срыва переговоров с ХАМАС из-за США

Axios: Израиль опасается срыва переговоров с ХАМАС из-за США
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Израиль заявил США, что разочарован решением о прекращении поставок боеприпасов, что может поставить под угрозу переговоры об освобождении заложников. Там опасаются, что ХАМАС, видя уровень давления США, не пойдет на уступки
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Решение США приостановить поставки боеприпасов в Израиль может сорвать переговоры с ХАМАС по поводу освобождения заложников, пишет портал Axios со ссылкой на двух высокопоставленных израильских чиновников.

5 мая издание со ссылкой на источники сообщило, что администрация американского президента Джо Байдена на прошлой неделе приостановила поставки боеприпасов из-за планов начать наступление на город Рафах на юге сектора Газа. 7 мая газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Соединенные Штаты на прошлой неделе перестали поставлять 1,8 тыс. 2000-фунтовых бомб и 1,7 тыс. 500-фунтовых бомб из-за опасений, что их могут использовать при наступлении на Рафах. 8 мая глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената подтвердил, что США прекратили поставки «боеприпасов большой грузоподъемности» и пересматривают некоторую краткосрочную военную помощь Израилю.

Приведет ли наступление Израиля на Рафах к перемирию с ХАМАС
Политика
Фото:Hatem Khaled / Reuters

Как рассказали Axios американские чиновники, Израиль пересек «красную линию» Байдена. Если израильские войска войдут в сам город, это станет «переломным моментом» в американо-израильских отношениях, предупредили собеседники.

Израильская сторона заявила Вашингтону, что разочарована решением по поводу военной помощи, которое может поставить под угрозу переговоры в Каире об освобождении заложников и прекращении огня, сообщили источники портала. В Израиле обеспокоены, что ХАМАС, видя уровень давления США, не пойдет на уступки. По мнению израильских чиновников, администрации Байдена нужно оказывать давление на ХАМАС, а не на Израиль. Они ожидают, что США продолжат поддерживать страну в ее борьбе против палестинской группировки.

В ночь на 7 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на Рафах и установила контроль над КПП «Рафах». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обозначил две цели военной операции: возвращение похищенных израильтян и уничтожение ХАМАС.

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Теги
Елена Чернышова
Израиль ХАМАС переговоры США
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