 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Палата представителей отклонила инициативу об отставке спикера

Палата представителей заблокировала инициативу об отставке спикера Джонсона

Палата представителей конгресса США заблокировала инициативу об отстранении от должности спикера Майка Джонсона, сообщает Reuters.

Голосование инициировала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка, штата Джорджия). Предложение поддержали только 43 конгрессмена, против высказались 359 человек — как республиканцев, так и демократов.

«Я ценю проявленную моими коллегами уверенность в том, что они смогут победить эту ошибочную попытку», — сказал Джонсон по окончании голосования.

Как над спикером палаты представителей США нависла угроза отставки
Политика
Майк Джонсон

Главной претензией к спикеру стало то, что он поддерживал законодательные инициативы администрации президента Джо Байдена, в том числе пакеты помощи союзникам, в частности, Украине. Москва осуждает военную помощь Киеву.

В начале октября 2023 года палата представителей впервые в истории США проголосовала за отстранение от должности предшественника Джонсона Кевина Маккарти.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
палата представителей США отставка голосование
Материалы по теме
Палата представителей США одобрила продолжение финансирования Украины
Политика
Республиканцы потребовали отставки продвинувшего помощь Киеву Джонсона
Политика
Джонсон назвал дату рассмотрения в конгрессе помощи Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Палата представителей отклонила инициативу об отставке спикера Политика, 03:42
На нефтебазе под Анапой начался пожар из-за атаки дронов Политика, 03:39
В Белгороде второй раз за ночь объявили ракетную опасность Политика, 03:18
Россия вновь не пригласила на парад недружественные страны Политика, 02:58
Байден пригрозил ограничить поставки оружия Израилю из-за Рафаха Политика, 02:54
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 02:40
В Иране режиссера — участника Канн приговорили к восьми годам заключения Политика, 02:14
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Мэр Вильнюса назвал ошибочным решение «не сеять панику» из-за учений Политика, 02:05
В Кремле призвали не преувеличивать сложности диалога России и Армении Политика, 01:27
Axios узнал об опасениях Израиля срыва переговоров с ХАМАС из-за США Политика, 01:12
Bloomberg сообщил о возвращении бизнесменами активов в Россию Бизнес, 01:08
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 01:01
Путин обсудил с Мирзиёевым поставки узбекских овощей и фруктов Экономика, 01:00
Воронежский губернатор предупредил об угрозе атаки беспилотников Политика, 00:53