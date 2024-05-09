Палата представителей отклонила инициативу об отставке спикера

Палата представителей конгресса США заблокировала инициативу об отстранении от должности спикера Майка Джонсона, сообщает Reuters.

Голосование инициировала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка, штата Джорджия). Предложение поддержали только 43 конгрессмена, против высказались 359 человек — как республиканцев, так и демократов.

«Я ценю проявленную моими коллегами уверенность в том, что они смогут победить эту ошибочную попытку», — сказал Джонсон по окончании голосования.

Главной претензией к спикеру стало то, что он поддерживал законодательные инициативы администрации президента Джо Байдена, в том числе пакеты помощи союзникам, в частности, Украине. Москва осуждает военную помощь Киеву.

В начале октября 2023 года палата представителей впервые в истории США проголосовала за отстранение от должности предшественника Джонсона Кевина Маккарти.