Путин обсудил с Мирзиёевым поставки узбекских овощей и фруктов

Москва ждет поставок овощей и фруктов из Ташкента, как и в прошлом году, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«Весна, лето скоро — мы фрукты, овощи ждем из Узбекистана, как и в прошлом году. И вам хорошо, и нам. Это цены держит, не дает им подниматься», — сказал он. Российский президент также заявил о планах продолжать наращивать торговлю и развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства.

Товарооборот Узбекистана и России по итогам 2023 года вырос на 5% и достиг $9,8 млрд. С января по июль Ташкент экспортировал в Россию овощей и фруктов на $281 млн, это 41,8% от всего объема продаж такого вида продукции, сообщило Агентство статистики страны. Помимо России, в числе лидеров покупателей узбекских фруктов и овощей оказались Пакистан (14,6%) и Казахстан (12,0%).