Россия вновь не пригласила на парад недружественные страны

Россия не пригласила на парад Победы в Москве лидеров и послов недружественных стран, сообщила в интервью ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Недружественные страны на парад третий год приглашаться не будут», — сказала она, подчеркнув, что это «не относится к представителям общественных организаций ветеранов этих государств.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что на парад приедут главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана, а также Кубы, Лаоса и Гвинеи. Москва пригласила глав дипмиссий и военных атташе дружественных государств, добавил он.

Парад в честь 79-го Дня Победы в Великой Отечественной войне пройдет утром 9 Мая на Красной площади. В нем примут участие 9 тыс. человек и 75 единиц техники, сообщил ранее министр обороны Сергей Шойгу. Генеральная репетиция парада прошла в Москве 5 мая.