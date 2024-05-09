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Политика ,  
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Россия вновь не пригласила на парад недружественные страны

Захарова: Россия не пригласила на парад представителей недружественных стран

Россия не пригласила на парад Победы в Москве лидеров и послов недружественных стран, сообщила в интервью ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Недружественные страны на парад третий год приглашаться не будут», — сказала она, подчеркнув, что это «не относится к представителям общественных организаций ветеранов этих государств.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что на парад приедут главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана, а также Кубы, Лаоса и Гвинеи. Москва пригласила глав дипмиссий и военных атташе дружественных государств, добавил он.

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Парад в честь 79-го Дня Победы в Великой Отечественной войне пройдет утром 9 Мая на Красной площади. В нем примут участие 9 тыс. человек и 75 единиц техники, сообщил ранее министр обороны Сергей Шойгу. Генеральная репетиция парада прошла в Москве 5 мая.

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Мария Захарова Парад Победы 9 Мая
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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