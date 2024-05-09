В Белгороде второй раз за ночь объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлен режим ракетной опасности, сообщило региональное управление МЧС.
«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в публикации.
Ракетную опасность в городе объявляют второй раз за ночь. В предыдущий раз она длилась около 20 минут — с 00:53 по 1:13 мск.
Власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах региона и атаках беспилотников. В частности, 8 мая в регионе сбили четыре украинских дрона, а село Муром попало под артиллерийский обстрел. В тот день в Белгороде трижды объявляли ракетную опасность — как ночью, так и днем.
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