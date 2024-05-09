В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона призвал местных жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам и спрятаться в помещениях со сплошными стенами. Тех, кто оказался на улице, он попросил спуститься в укрытие. Через несколько минут тревогу отменили.

8 мая ракетную опасность в Белгороде объявляли три раза за сутки: два раза ночью и один раз вечером. Помимо того власти предупреждали об угрозе атаки беспилотников.

В этот же день дрон-камикадзе атаковал село Ровенёк Белгородского района. Никто не пострадал, но в частном доме выбило окна и был поврежден фасад.

Помимо того, село Муром в Шебекинском городском округе попало под обстрел. Из-за повреждения линии электропередачи без света временно остались несколько населенных пунктов.