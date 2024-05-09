Мэр Вильнюса назвал ошибочным решение «не сеять панику» из-за учений

В Вильнюсе в ночь на 8 мая прошла имитация введения комендантского часа. Жителей предупреждали заранее, но для некоторых появление на улицах солдат с оружием стало неожиданным, сообщил мэр. В целом власти довольны учениями

Фото: Janis Laizans / Reuters

Имитация комендантского часа, которая прошла в некоторых районах Вильнюса в рамках военных учений НАТО в Литве, не обошлась без инцидентов, сообщил мэр города Валдас Бенкунскас.

По словам Бенкунскаса, жителей начали оповещать об учениях полтора месяца назад, но о них знали не все. Некоторые удивились появлению на улице солдат в форме с оружием. «Было много звонков в полицию, по номеру 112, люди спрашивали, что происходит. Фактически, в какой-то момент возникла паника», — сказал он. Сначала власти хотели дополнительно предупредить горожан о предстоящих учениях по мобильному телефону, но против выступил Национальный центр кризисного управления. Ведомство посчитало, что «не стоит сеять панику», но решение оказалось ошибочным, сказал мэр.

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас тоже считает, что жителей нужно информировать лучше, но он доволен проведенными учениями. Такое же мнение выразил командующий армией Вальдемарас Рупшис: «Один из извлеченных уроков заключается в том, что необходимо еще лучше информировать о том, что это всего лишь тренировка, а не реальный комендантский час». В то же время, заявил он, «первый блин не был комом». «Никаких серьезных недоразумений не было, общество восприняло это по-разному», — сказал Рупшис (цитата по Delfi).

Большинство виньнюсцев, опрошенных изданием LRT, считают, что подобных учений нужно проводить больше, хотя некоторые усомнились в пользе таких тренировок.

Учения по комендантскому часу прошли в ночь на 8 мая в некоторых районах Вильнюса и Каунаса, в это время и полицейские осуществляли контроль территории, охрану объектов, проверку транспорта. Они были частью военных маневров Литовской армии и союзников страны по НАТО. Рупшис отметил, что имитацию комендантского часа власти проводили и в предыдущие годы, до вступления страны в Североатлантический альянс.