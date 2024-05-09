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Мэр Вильнюса назвал ошибочным решение «не сеять панику» из-за учений

Мэр Вильнюса: жителей плохо проинформировали об учениях по комендантскому часу
В Вильнюсе в ночь на 8 мая прошла имитация введения комендантского часа. Жителей предупреждали заранее, но для некоторых появление на улицах солдат с оружием стало неожиданным, сообщил мэр. В целом власти довольны учениями
Фото: Janis Laizans / Reuters
Фото: Janis Laizans / Reuters

Имитация комендантского часа, которая прошла в некоторых районах Вильнюса в рамках военных учений НАТО в Литве, не обошлась без инцидентов, сообщил мэр города Валдас Бенкунскас.

По словам Бенкунскаса, жителей начали оповещать об учениях полтора месяца назад, но о них знали не все. Некоторые удивились появлению на улице солдат в форме с оружием. «Было много звонков в полицию, по номеру 112, люди спрашивали, что происходит. Фактически, в какой-то момент возникла паника», — сказал он. Сначала власти хотели дополнительно предупредить горожан о предстоящих учениях по мобильному телефону, но против выступил Национальный центр кризисного управления. Ведомство посчитало, что «не стоит сеять панику», но решение оказалось ошибочным, сказал мэр.

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Фото:Paulius Peleckis / Getty Images

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас тоже считает, что жителей нужно информировать лучше, но он доволен проведенными учениями. Такое же мнение выразил командующий армией Вальдемарас Рупшис: «Один из извлеченных уроков заключается в том, что необходимо еще лучше информировать о том, что это всего лишь тренировка, а не реальный комендантский час». В то же время, заявил он, «первый блин не был комом». «Никаких серьезных недоразумений не было, общество восприняло это по-разному», — сказал Рупшис (цитата по Delfi).

Большинство виньнюсцев, опрошенных изданием LRT, считают, что подобных учений нужно проводить больше, хотя некоторые усомнились в пользе таких тренировок.

Учения по комендантскому часу прошли в ночь на 8 мая в некоторых районах Вильнюса и Каунаса, в это время и полицейские осуществляли контроль территории, охрану объектов, проверку транспорта. Они были частью военных маневров Литовской армии и союзников страны по НАТО. Рупшис отметил, что имитацию комендантского часа власти проводили и в предыдущие годы, до вступления страны в Североатлантический альянс.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Вильнюс Литва комендантский час учения
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