Пешмерге указали на выход

Ирак вытесняет курдов со спорных территорий

Иракская армия продолжает выбивать курдов со спорных территорий. До вторжения в курдскую автономию дело не дойдет, прогнозирует эксперт. Однако операция позволит Багдаду вернуть под контроль районы, богатые нефтью

Иракские солдаты снимают курдский флаг (Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters)

Наступление на север

В Ираке продолжается наступление сил центрального правительства на курдское ополчение в спорных районах на севере страны, прилегающих к территории Курдского автономного региона (Иракского Курдистана). Во вторник, 17 октября, армия Ирака и ее союзники развернули наступление на позиции иракских курдов по всей линии соприкосновения. Утром союзное Багдаду ополчение «Силы народной мобилизации» (PMU) заняло Синджар в провинции Найнава — крупный город на шоссе между Мосулом и сирийской границей, который до этого контролировали курды. Днем представляющие Багдад силы заняли пограничный город Рабия в той же провинции к северу от Синджара.

Тогда же иракский телеканал Al-Taghier сообщил, что иракская армия в течение 48 часов планирует взять Эрбиль, столицу Курдского автономного региона, изгнав оттуда нынешнее правительство автономии во главе с президентом Масудом Барзани. В течение дня силы центрального правительства Ирака пытались продвинуться от Мосула на восточном направлении, а вечером начали наступление в сторону Мосульской плотины на реке Тигр.

Сам Барзани во вторник выпустил заявление, в котором назвал сдачу населенных пунктов «односторонними действиями представителей одной из группировок внутри Курдистана» и пообещал, что курды «рано или поздно достигнут своей цели — собственного государства».

Как отмечает курдское новостное агентство Rudaw, наступление сил центрального правительства происходит практически без прямых боестолкновений: отряды пешмерга (военные формирования курдов) организованно отходят, уступая позиции армии Ирака и ополчению PMU.

В разговоре с Rudaw племянник главы Курдистана, командующий курдскими формированиями Сирван Барзани отметил, что в некоторых случаях отступающие соединения пешмерга координируют операцию с наступающими иракцами. В местах пролегания границы между курдской автономией и остальной частью Ирака воссоздаются КПП, также организуются координационные комитеты в составе курдских и иракских военных и чиновников.

По непроверенным данным, жертвами трехдневного конфликта стали уже около 25 человек. Так, Rudaw сообщило, что несколько бойцов пешмерга были обезглавлены шиитскими ополченцами в ходе наступления на город Киркук.

Принуждение к возвращению

Иракская армия начала операцию в районе Киркука в конце сентября. Сначала ей пришлось зачистить местность от боевиков «Исламского государства, (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), а через несколько дней Багдад ультимативно потребовал от курдов покинуть город. Операция началась 15 октября, и через день Киркук был занят иракцами. Столица богатого нефтью региона, Киркук официально не входит в курдскую автономию, но была занята силами пешмерга в июне 2014 года, когда иракская армия отступала под натиском боевиков «Исламского государства», а курдские отряды пешмерга отбили атаки террористов. Тогда же отряды пешмерга заняли еще несколько районов в соседних провинциях Ирака, которые центральное правительство теперь требует вернуть под контроль Багдада.

В 2014 году пешмерга заполнили вакуум, когда регулярные войска Ирака начали сдавать позиции в борьбе с ИГ, пишет WSJ. «Три года мы не спали. Мы голодали и проливали кровь. Все усилия пошли прахом», — заявил WSJ боец пешмерга Хасан Насих, описывая отход курдов с занятых позиций в Киркуке.

Спор о принадлежности Синджара, Киркука и других территорий идет между Багдадом и Эрбилем несколько десятилетий. Иракский Курдистан претендует на них, указывая на многочисленность курдского населения, оказавшегося за пределами автономии. В Иракском Курдистане проживают 5,2 млн человек, а в районах, расположенных рядом, — еще 3 млн, приводит цифры ТАСС.

Конституция Иракского Курдистана признает, что есть спорные территории и статус их следовало определить не позднее конца 2007 года, указывает ТАСС. Референдум тогда так и не был проведен, а Барзани в 2014 году заявил, что необходимость в голосовании отпала, так как правительственные силы сами оставили регион под натиском ИГ.

Очередной виток конфликта спровоцировало проведение Иракским Курдистаном референдума о независимости, который прошел 25 сентября. Голосование проходило не только на территории Курдистана, но и в прилегающих районах, в том числе и Киркуке. Всего в референдуме, по данным властей Эрбиля, приняли участие 73% избирателей, 93% поддержали отделение от Ирака.

Правительство в Багдаде назвало проведение референдума незаконным, особенно подчеркивая, что в нем не должны были принимать участие жители Киркука и других спорных районов. Парламент Ирака призывал премьер-министр Ирака Хайдера аль-Абадика к решительным действиям по отношению к «мятежникам». Комментируя во вторник развитие военной операции, Хайдер аль-Абади подчеркнул, что он не собирается начинать гражданскую войну, но планирует «освободить курдов от диктатора Барзани» и поднять иракский флаг по всей территории страны. «Референдум — это дело прошлого, и сейчас пора вернуться к диалогу на основе Конституции Ирака», — добавил аль-Абади.

Нефтяное месторождение на окраине города Киркука (Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters)

Просчет Барзани

Командование возглавляемой США коалиции по противодействию ИГ, которая сотрудничает и с курдами, и с иракцами, самоустранилось от междоусобицы. «Войска и советники коалиции не поддерживают действий ни Ирака, ни курдской автономии в районе Киркука. Мы в курсе кратковременных перестрелок на рассвете 16 октября, но полагаем, что они были непреднамеренными в условиях ограниченной видимости», — гласит заявление коалиции.

Обеспокоенность происходящим в Киркуке выразил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, призвав стороны прекратить дестабилизацию страны и вернуться за стол переговоров, пока угроза ИГ еще существует. Российские дипломаты не намерены покидать столицу курдской автономии. «Российское консульство остается и будет оставаться в Эрбиле», — заявил Rudaw генконсул России Виктор Симаков.

Проводя референдум, Барзани хотел спровоцировать торг с центральным правительством за провинцию Киркук, уверен старший преподаватель ВШЭ Леонид Исаев. Барзани рассчитывал на то, что его ультиматумы и заявления о намерении отделиться от Ирака приведут к уступкам со стороны Багдада по принадлежности Киркука, но власти Ирака на них не пошли, объясняет эксперт.

Нежелание Багдада идти на компромисс эксперт объясняет единодушной поддержкой, которую властям Ирака оказали Турция и Иран. «Курды не ожидали, что противники референдума смогут выступить единым фронтом против Эрбиля», — отмечает Исаев. Единую позицию смогли продемонстрировать даже такие противники в регионе, как Анкара и Тегеран, для которых перспектива отделения Иракского Курдистана от Ирака стала «вопросом национальной безопасности», подчеркивает эксперт (в обеих странах проживают многочисленные курдские общины).

Иракская армия не будет вторгаться на территорию автономии, так как это грозит Багдаду осуждением со стороны международного сообщества, уверен Исаев: «Если Багдад пойдет дальше, то его могут обвинить в нарушении баланса сил и статус-кво автономии».

​По мнению эксперта, Барзани «опоздал» с проведением референдума: «Голосование за независимость Курдистана надо было проводить раньше​, когда иракская армия еле сдерживала ИГ».