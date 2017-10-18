Из «Системы» вышел газ

Компания «СГ-Трейдинг» продана Сергею Курченко

АФК «Система» продала компанию «СГ-Трейдинг» покинувшему Украину бизнесмену Сергею Курченко. Компания владеет более 60 автомобильными газозаправочными станциями в 20 регионах России

Сергей Курченко (Фото: sergeykurchenko.com / Global Look Press)

Переехавший после смещения президента Украины Виктора Януковича в Россию бизнесмен Сергей Курченко купил у АФК «Система» компанию «СГ-Трейдинг», владеющую сетью газовых заправочных станций и другими активами по хранению и реализации сжиженного углеводородного газа.

«АФК «Система» закрыла сделку по продаже 100% акций компании «СГ-Трейдинг», основной деятельностью которой является оптовая и розничная торговля сжиженным углеводородным газом. Покупателем выступило ООО «Премьер Ойл», — сообщил РБК представитель АФК «Система» Сергей Копытов. Представитель Курченко отказался от комментариев для РБК.

По данным украинского портала LIGA.net, Курченко вел переговоры с «Системой» более года. Между тем еще в 2013 году «Система» сообщала, что намерена продать 100% акций «СГ-Трейдинг» стороннему покупателю.

В сентябре 2017 года генеральным директором компании стала Юлия Пекурова, являющаяся, по данным СПАРК, также гендиректором и владельцем компании «Премьер Ойл», которую ранее связывали с Курченко. В том же месяце «Система» исключила «СГ-Трейдинг» из списка аффилированных лиц.

«Премьер Ойл» — один из главных активов группы Premier Oil Group, говорилось на ее сайте. Курченко задумал ребрендинг ВЕТЭК, переименовав холдинг в Premier Oil Group, рассказывали источники РБК. ООО «Премьер Ойл» занималось поставками топлива на российские АЗС.

«СГ-Трейдинг» был образован в 2013 году путем выделения из ОАО «СГ-транс». Компания владеет более чем 60 автомобильными газозаправочными станциями в 20 регионах России и 11 базами хранения сжиженного газа суммарной мощностью 5,3 тыс. т.

Если бы речь шла об обычных АЗС, стоимость «СГ-Трейдинга» составила бы около $60 млн, но на газомоторных заправках оборот ниже, так что актив должен стоить дешевле, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

В прошлом году выручка «СГ-Трейдинга» по РСБУ составила $65 млн, весь актив вряд ли стоит больше $50 млн без учета долга, говорит аналитик «Уралсиба» Алексей Кокин. По его словам, в России это не слишком привлекательный бизнес и без господдержки активного развития газомоторных заправок в ближайшее время ждать не стоит. В России довольно дешевый бензин, и разница между ценой обычного и газомоторного топлива слишком мала для того, чтобы спрос на последнее резко вырос, объясняет он.

Курченко, которого называли одним из самых близких к семье экс-президента Януковича людей, покинул Украину в феврале 2014 года. В сентябре 2014 года расследование РБК выяснило, что Курченко перенес свой бизнес в Россию, позднее с именем бизнесмена связывали ряд бизнесов в Крыму и Донбассе. В частности, в июне 2016 года украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники на рынке сообщало, что подконтрольные Курченко компании экспортируют уголь из Донбасса через Россию в Турцию.

В мае 2017 года Генеральная прокуратура Украины направила бизнесмену Сергею Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации, уклонении от налогов в особо крупном размере. В июне районный суд Одессы решил национализировать Одесский НПЗ, который принадлежал группе ВЕТЭК Сергея Курченко.

В июле украинская генпрокуратура оценила общий ущерб от действий «группы Курченко» в 14 млрд грн (около $538 млн по тогдашнему курсу).

В начале октября 2017 года Курченко подал в Печерский районный суд Киева иск против президента Украины Петра Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации.