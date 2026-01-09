 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

На участке желтой ветки метро на три дня приостановят движение поездов

Между «Новокосино» и «Новогиреево» на три дня приостановят движение поездов
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Василий Кузьмиченок / РИА Новости
Фото: Василий Кузьмиченок / РИА Новости

С 9 по 11 января включительно не будут ходить поезда между станциями «Новокосино» и «Новогиреево» на Калининской линии метро Москвы, сообщил ранее столичный дептранс.

Ограничения связаны с заменой перекрестного стрелочного съезда и проведением ремонтных работ.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, на время закрытия участка желтой ветки для пассажиров запустят бесплатные автобусы, которые будут курсировать между закрытыми станциями. Маршрут пройдет по Свободному проспекту, Новогиреевскому путепроводу, Вешняковской улице, по улице Старый Гай, Кетчерской улице и Носовихинскому шоссе. Разворачиваться автобусы будут на Городецкой улице. Также в качестве альтернативы москвичам рекомендуют воспользоваться поездами четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4).

На станциях метро «Новокосино» и «Новогиреево» будут дежурить сотрудники, которые помогут пассажирам построить оптимальный маршрут. «Ограничения вводят в праздничные дни, когда пассажиропоток в городском транспорте снижен», — отмечается в сообщении.

Кроме того, с 5 января на Свободном проспекте в районе дома 60а по Зеленому проспекту запрещена стоянка такси. А с 9 по 12 января водителям нельзя будет припарковаться на участках Кетчерской улицы и Носовихинского шоссе.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Метро Москва ограничения Московский метрополитен
Материалы по теме
Человек упал на пути на Сокольнической ветке метро Москвы
Общество
Собянин анонсировал тестирование беспилотных составов в метро Москвы
Общество
В Санкт-Петербурге открыли две новые станции метро
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты Политика, 01:06
В Киеве и Львове прогремели взрывы Политика, 00:57
Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду Политика, 00:51
Аэропорт Калуги приостановил полеты Политика, 00:38
На участке желтой ветки метро на три дня приостановят движение поездов Город, 00:29
Зеленский назначил новых глав в четырех областях Украины Политика, 00:27
В России выросли штрафы за перевозку детей без автокресел Общество, 00:10
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Хошимин запретит бензиновые авто в центре города Общество, 00:04
Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках Политика, 08 янв, 23:43
Трамп заявил, что Куба «висит на волоске» Политика, 08 янв, 23:24
Трамп рассказал, что ограничивает его власть в международных делах Политика, 08 янв, 23:11
Трамп вновь пригрозил «сильным ударом» Ирану из-за протестов Политика, 08 янв, 22:54
Трамп раскритиковал республиканцев за поддержку резолюции по Венесуэле Политика, 08 янв, 22:30
Силовики задержали 11 протестующих против сноса ВНИИБ в Санкт-Петербурге Общество, 08 янв, 22:19