На участке желтой ветки метро на три дня приостановят движение поездов

Между «Новокосино» и «Новогиреево» на три дня приостановят движение поездов

Фото: Василий Кузьмиченок / РИА Новости

С 9 по 11 января включительно не будут ходить поезда между станциями «Новокосино» и «Новогиреево» на Калининской линии метро Москвы, сообщил ранее столичный дептранс.

Ограничения связаны с заменой перекрестного стрелочного съезда и проведением ремонтных работ.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, на время закрытия участка желтой ветки для пассажиров запустят бесплатные автобусы, которые будут курсировать между закрытыми станциями. Маршрут пройдет по Свободному проспекту, Новогиреевскому путепроводу, Вешняковской улице, по улице Старый Гай, Кетчерской улице и Носовихинскому шоссе. Разворачиваться автобусы будут на Городецкой улице. Также в качестве альтернативы москвичам рекомендуют воспользоваться поездами четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4).

На станциях метро «Новокосино» и «Новогиреево» будут дежурить сотрудники, которые помогут пассажирам построить оптимальный маршрут. «Ограничения вводят в праздничные дни, когда пассажиропоток в городском транспорте снижен», — отмечается в сообщении.

Кроме того, с 5 января на Свободном проспекте в районе дома 60а по Зеленому проспекту запрещена стоянка такси. А с 9 по 12 января водителям нельзя будет припарковаться на участках Кетчерской улицы и Носовихинского шоссе.