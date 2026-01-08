Трамп рассказал, что ограничивает его власть в международных делах
Глобальные полномочия президента США Дональда Трампа ограничены только его «собственной моралью», других факторов нет. Об этом республиканец заявил в интервью The New York Times.
«Есть одна вещь. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить», — сказал он и добавил, что не нуждается в международном праве. «Я не хочу причинять вред кому-то», — подчеркнул республиканец.
Материал дополняется
