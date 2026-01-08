 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп рассказал, что ограничивает его власть в международных делах

Глобальные полномочия президента США Дональда Трампа ограничены только его «собственной моралью», других факторов нет. Об этом республиканец заявил в интервью The New York Times.

«Есть одна вещь. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить», — сказал он и добавил, что не нуждается в международном праве. «Я не хочу причинять вред кому-то», — подчеркнул республиканец.

Материал дополняется

Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Трамп заявил, что Куба «висит на волоске» Политика, 23:24
Трамп рассказал, что ограничивает его власть в международных делах Политика, 23:11
Трамп вновь пригрозил «сильным ударом» Ирану из-за протестов Политика, 22:54
Трамп раскритиковал республиканцев за поддержку резолюции по Венесуэле Политика, 22:30
Силовики задержали 11 протестующих против сноса ВНИИБ в Санкт-Петербурге Общество, 22:19
Axios узнал, что Дмитриев встретился в Париже с Уиткоффом и Кушнером Политика, 21:58
В Индии начали тестировать первый водородный поезд Технологии и медиа, 21:50
Семь человек погибли в ДТП с тремя автомобилями под Волгоградом Общество, 21:46
В суд Варшавы подали ходатайство об экстрадиции Бутягина на Украину Общество, 21:37
Посольство США в Киеве заявило о риске «крупной воздушной атаки» Политика, 21:29
«Северсталь» третий раз за сезон обыграла минское «Динамо» в КХЛ Спорт, 21:28
Лукашенко заявил, что США предлагали жене Мадуро остаться в Венесуэле Политика, 21:21
Reuters узнал, что США могут выплатить жителям Гренландии до $100 тыс. Политика, 21:03
США вышли из Зеленого климатического фонда ООН Политика, 20:53