В Индии начали тестировать первый водородный поезд

Организация исследований, проектирования и стандартов начала первые испытания поезда на водородном топливе, сообщает газета The Indian Express со ссылкой на пресс-службу Северной железной дороги.

Тестовый запуск проходит на участке между городами Джинд и Сонипат (штат Харьяна). По информации газеты, в ходе испытаний специалисты определят тормозной путь поезда в экстренном режиме.

Индийский водородный поезд состоит из 10 вагонов, два из них головные общей мощностью 2400 кВт. Для обеспечения состава топливом в городе Джинд построили специальный завод, производящий водород методом электролиза.

Главной особенностью технологии является полная экологичность: единственным продуктом выброса двигателя является водяной пар, что обеспечивает минимальный уровень выбросов углекислого газа. На данный момент подобные поезда курсируют в Германии, Швеции, Японии и Китае.

В России концепцию первого пассажирского поезда на водородных топливных элементах презентовали в октябре 2023 года. По словам замгендиректора «Трансмашхолдинга» по развитию пассажирского транспорта Александра Лошманова, первый состав планируют изготовить к лету 2026 года.