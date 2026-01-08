 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

В Индии начали тестировать первый водородный поезд

Организация исследований, проектирования и стандартов начала первые испытания поезда на водородном топливе, сообщает газета The Indian Express со ссылкой на пресс-службу Северной железной дороги.

Тестовый запуск проходит на участке между городами Джинд и Сонипат (штат Харьяна). По информации газеты, в ходе испытаний специалисты определят тормозной путь поезда в экстренном режиме.

Индийский водородный поезд состоит из 10 вагонов, два из них головные общей мощностью 2400 кВт. Для обеспечения состава топливом в городе Джинд построили специальный завод, производящий водород методом электролиза.

Главной особенностью технологии является полная экологичность: единственным продуктом выброса двигателя является водяной пар, что обеспечивает минимальный уровень выбросов углекислого газа. На данный момент подобные поезда курсируют в Германии, Швеции, Японии и Китае.

«Трансмашхолдинг» показал, как выглядит первый водородный поезд
Технологии и медиа

В России концепцию первого пассажирского поезда на водородных топливных элементах презентовали в октябре 2023 года. По словам замгендиректора «Трансмашхолдинга» по развитию пассажирского транспорта Александра Лошманова, первый состав планируют изготовить к лету 2026 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Карева
водород поезд Индия Экология
Материалы по теме
КНДР объявила об испытаниях гиперзвуковых ракет на фоне захвата Мадуро
Политика
Airbus отказалась от создания самолета на водородном топливе к 2035 году
Бизнес
ТМХ презентовал концепцию первого российского водородного поезда
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Axios узнал, что Дмитриев встретился в Париже с Уиткоффом и Кушнером Политика, 21:58
В Индии начали тестировать первый водородный поезд Технологии и медиа, 21:50
Семь человек погибли в ДТП с тремя автомобилями под Волгоградом Общество, 21:46
В суд Варшавы подали ходатайство об экстрадиции Бутягина на Украину Общество, 21:37
Посольство США в Киеве заявило о риске «крупной воздушной атаки» Политика, 21:29
«Северсталь» третий раз за сезон обыграла минское «Динамо» в КХЛ Спорт, 21:28
Лукашенко заявил, что США предлагали жене Мадуро остаться в Венесуэле Политика, 21:21
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Reuters узнал, что США могут выплатить жителям Гренландии до $100 тыс. Политика, 21:03
США вышли из Зеленого климатического фонда ООН Политика, 20:53
Номинанту на «Золотой мяч» предложили стать помощником тренера «Динамо» Спорт, 20:46
NetBlocks сообщил о полном отключении интернета в Иране Политика, 20:43
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Отбывавшему арест с 2023 года депутату Рады разрешили выйти под залог Политика, 20:29
Fox назвал резолюцию сената США по Венесуэле поражением Трампа Политика, 20:15