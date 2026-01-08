 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп вновь пригрозил «сильным ударом» Ирану из-за протестов

Соединенные Штаты готовы нанести «сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих, написал в Truth Social американский президент Дональд Трамп.

«Некоторые погибли из-за проблем с контролем толпы. Мы очень внимательно следим за ситуацией», — написал он.

Трамп добавил, что не уверен, что сможет возложить на кого-то конкретного ответственность за давки в толпе, из-за которых погибли люди.

Незадолго до этого в январе Трамп схожим образом ответил на вопрос журналиста о том, где проходит граница, после которой США будут готовы вмешаться в ситуацию в Иране.

Акции протеста в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались на главном городском базаре Тегерана. Изначально на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен. На этом фоне глава иранского ЦБ Мохаммад Фарзин подал в отставку.

Материал дополняется

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп Иран протесты
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
