Хошимин запретит бензиновые авто в центре города

Власти вьетнамского мегаполиса Хошимин планируют ограничить использование автомобилей с бензиновыми двигателями в центре города и ускорить переход на электротранспорт, сообщает Nikkei Asia.

С января 2027 года в зонах с низким уровнем выбросов предлагается запретить движение бензиновых автомобилей в часы пик. Пилотный проект начнется в районе Кан Гио, затем ограничения распространятся на центр города, пишет издание со ссылкой на инициативу научно-исследовательского института, поддерживаемого властями города. К 2027 году долю электромотоциклов у чиновников и такси планируется довести до 50%, к 2030 году — до 100%.

Для контроля за соблюдением запретов город намерен использовать уличные камеры и штрафы, а также развивать зарядную инфраструктуру — запланировано строительство более 1,3 тыс. станций.

Меры принимаются на фоне ухудшения качества воздуха, однако переход осложняют высокая доля бензиновых мотоциклов, нехватка зарядок и запреты на электромобили в ряде жилых домов из-за опасений возгорания. Власти также предусмотрели субсидии и льготы для водителей с низкими доходами.

В 2024 году Nikkei Asia сообщило о планах столиц Индии, Таиланда и Вьетнама ввести плату за проезд по центральным районам с целью уменьшить заторы на дорогах, а также снизить выбросы углекислого газа. Так, загрязнение воздуха во вьетнамском Ханое считается одним из самых сильных в мире.

Зимой 2025 года город ненадолго стал самым загрязненным городом в мире. NBC News со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения сообщал, что более 60 тыс. смертей в год во Вьетнаме связаны с загрязнением воздуха.