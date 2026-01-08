Семь человек погибли в ДТП с тремя автомобилями под Волгоградом
При столкновении трех автомобилей в Михайловском районе Волгоградской области погибли семь человек, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло вечером 8 января на повороте на хутор Троицкий (762 км федеральной трассы Р-22 «Каспий»). По информации региональной прокуратуры, 45-летний водитель фуры DAF ехал со стороны Москвы. Автомобилист выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной УАЗ. Также в аварии пострадал автомобиль ВАЗ.
На месте погибли водитель и пассажиры УАЗа — семь человек. Среди них была 17-летняя девушка.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают причины ДТП. Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход проверки.
В конце декабря 2021 года на 710-м километре той же трассы Р22 «Каспий» под Волгоградом на заснеженной дороге столкнулись легковой автомобиль Infiniti и грузовик DAF. В результате погибли двое.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах