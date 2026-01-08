 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Семь человек погибли в ДТП с тремя автомобилями под Волгоградом

Семь человек погибли в ДТП с тремя автомобилями под Волгоградом
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

При столкновении трех автомобилей в Михайловском районе Волгоградской области погибли семь человек, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло вечером 8 января на повороте на хутор Троицкий (762 км федеральной трассы Р-22 «Каспий»). По информации региональной прокуратуры, 45-летний водитель фуры DAF ехал со стороны Москвы. Автомобилист выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной УАЗ. Также в аварии пострадал автомобиль ВАЗ.

На месте погибли водитель и пассажиры УАЗа — семь человек. Среди них была 17-летняя девушка.

Водителя грузовика задержали после смертельного ДТП под Ростовом
Общество
Фото:Прокуратура Ростовской области

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают причины ДТП. Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход проверки.

В конце декабря 2021 года на 710-м километре той же трассы Р22 «Каспий» под Волгоградом на заснеженной дороге столкнулись легковой автомобиль Infiniti и грузовик DAF. В результате погибли двое.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Волгоград ДТП погибшие федеральная трасса
Материалы по теме
В Каспийске произошла авария лифта с детьми
Общество
Водителя грузовика задержали после смертельного ДТП под Ростовом
Общество
Пять россиян пострадали в ДТП с автобусом, ехавшим из Бреста в Москву
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Axios узнал, что Дмитриев встретился в Париже с Уиткоффом и Кушнером Политика, 21:58
В Индии начали тестировать первый водородный поезд Технологии и медиа, 21:50
Семь человек погибли в ДТП с тремя автомобилями под Волгоградом Общество, 21:46
В суд Варшавы подали ходатайство об экстрадиции Бутягина на Украину Общество, 21:37
Посольство США в Киеве заявило о риске «крупной воздушной атаки» Политика, 21:29
«Северсталь» третий раз за сезон обыграла минское «Динамо» в КХЛ Спорт, 21:28
Лукашенко заявил, что США предлагали жене Мадуро остаться в Венесуэле Политика, 21:21
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Reuters узнал, что США могут выплатить жителям Гренландии до $100 тыс. Политика, 21:03
США вышли из Зеленого климатического фонда ООН Политика, 20:53
Номинанту на «Золотой мяч» предложили стать помощником тренера «Динамо» Спорт, 20:46
NetBlocks сообщил о полном отключении интернета в Иране Политика, 20:43
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Отбывавшему арест с 2023 года депутату Рады разрешили выйти под залог Политика, 20:29
Fox назвал резолюцию сената США по Венесуэле поражением Трампа Политика, 20:15