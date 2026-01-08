Семь человек погибли в ДТП с тремя автомобилями под Волгоградом

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

При столкновении трех автомобилей в Михайловском районе Волгоградской области погибли семь человек, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло вечером 8 января на повороте на хутор Троицкий (762 км федеральной трассы Р-22 «Каспий»). По информации региональной прокуратуры, 45-летний водитель фуры DAF ехал со стороны Москвы. Автомобилист выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной УАЗ. Также в аварии пострадал автомобиль ВАЗ.

На месте погибли водитель и пассажиры УАЗа — семь человек. Среди них была 17-летняя девушка.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают причины ДТП. Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход проверки.

В конце декабря 2021 года на 710-м километре той же трассы Р22 «Каспий» под Волгоградом на заснеженной дороге столкнулись легковой автомобиль Infiniti и грузовик DAF. В результате погибли двое.