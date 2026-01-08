 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Силовики задержали 11 протестующих против сноса ВНИИБ в Санкт-Петербурге

В ходе протестов против сноса здания Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) силовики задержали 11 человек, сообщает 78.ru со ссылкой на областное МВД.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, направил запрос в группу компаний ФСК (застройщик).

Задержанных, по данным издания, подозревают в мелком хулиганстве и хулиганстве, то есть как в административных, так и уголовных правонарушениях. В рамках акции они бросались под технику, чтобы помешать строителям. Источник 78.ru также сообщил, что один из задержанных набросился с перцовым баллончиком на силовика.

«Фонтанка» уточняет, что задержания начались еще днем, когда активисты проникли на территорию, где идет демонтаж, и встали между спецтехникой и зданием. Протестующие скандировали «Уезжайте» и «Снос незаконен».

Правительство предложило расширить практику научно-производственных рот
Общество
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Здание бывшего ВНИИБ жители города пытались сохранить с 2019 года, когда застройщику «2-й Муринский» разрешили возвести на его месте жилой комплекс.

Здание пытались признать объектом культурного наследия, однако Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга отказал, а судебная экспертиза, включая разбирательство в Верховном суде, не подтвердила его историческую и архитектурную ценность. В 2025 году Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на снос здания.

