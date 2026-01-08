 Перейти к основному контенту
Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках

Певица Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках, сообщила адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко. Ее цитирует «РИА Новости».

Ранее Свириденко рассказала, что артистка собирается освободить квартиру к пятнице, 9 января.

Весной 2024 года Долина продала квартиру в центре Москвы Лурье за 112 млн руб. Позднее певица заявила, что сделка была совершена под влиянием мошенников. Лурье осталась без недвижимости и денег, обе женщины подали в суд.

Верховный суд признал право собственности на жилье за Лурье в середине декабря, нижестоящие инстанции признали сделку фиктивной и вернули квартиру Долиной.

ВС указал, что суды, которые ранее рассматривали дело, допустили «нарушение норм права, которое повлияло на исход дела» при применении и толковании положений ст. 178 ГК (ею регулируется признание недействительной сделки, совершенной под влиянием заблуждения).

Материал дополняется

