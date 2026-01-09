В России выросли штрафы за перевозку детей без автокресел

В России 9 января выросли штрафы за перевозку детей без автокресел. Соответствующий закон ранее подписал президент России Владимир Путин.

Текст документа был опубликован на портале правовых актов 29 декабря — закон, согласно установленному регламенту, вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, если не был установлен другой срок.

Поправки были внесены в часть 3 статьи 12.23 КоАП. Максимальный штраф для водителей повышен до 5 тыс. руб., для должностных лиц он установлен в размере от 25 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Для самозанятых водителей такси штраф приравнен к уровню для должностных лиц и составит 50 тыс. руб.

Инициативу, предусматривающую ужесточение наказания за нарушение правил перевозки детей без автокресел, внесли в Госдуму в марте. Ранее штрафы составляли 3 тыс. руб. для водителей, 25 тыс. руб. для должностных лиц и 100 тыс. руб. для юридических лиц.

Кроме того, в России 9 января вступил в силу закон, устраняющий возможность безнаказанной езды с тонировкой на временно ввезенных в Россию автомобилях. Документ внес изменения в статью 12.5 КоАП и устранил пробел в законодательстве, из-за которого требования к тонировке, установленные Техническим регламентом Таможенного союза, не распространялись на автомобили из стран, не входящих в союз.