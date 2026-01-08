 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
Трамп раскритиковал республиканцев за поддержку резолюции по Венесуэле

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Трамп обвинил однопартийцев в подрыве нацбезопасности из-за резолюции, запрещающей Трампу применять в Венесуэле армию. Fox ранее назвал ее поражением республиканца

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал пять сенаторов-республиканцев, поддержавших вместе с демократами резолюцию, ограничивающую полномочия главы государства в вопросах применения вооруженных сил.

«Республиканцы должны стыдиться сенаторов, которые только что голосовали вместе с демократами, пытаясь отобрать у нас полномочия бороться и защищать Соединенные Штаты Америки», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Речь идет о Сьюзан Коллинз, Лизе Мурковски, Рэнде Поле, Джоше Хоули и Тодде Янге. Они «никогда больше не должны быть избраны на государственные должности», считает Трамп.

8 января Сенат США в ходе процедурного голосования одобрил продолжение работы над резолюцией с требованием к администрации Трампа не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения конгресса. В поддержку документа проголосовали 52 сенатора, против — 47.

По информации Fox News, такой исход стал поражением американского президента от его собственной Республиканской партии, потому что за резолюцию проголосовали несколько его однопартийцев.

Fox назвал резолюцию сената США по Венесуэле поражением Трампа
Политика
Джек Рид беседует с журналистами после голосования в Сенате по резолюции, запрещающей президенту Дональду Трампу дальнейшие военные действия против Венесуэлы без одобрения Конгресса

Поступок перечисленных Трампом республиканцев подрывает американскую самооборону и национальную безопасность, ограничивая полномочия президента как главнокомандующего, заявил глава Белого дома. «Закон о военных полномочиях является неконституционным, полностью нарушая Статью II Конституции, как установили все президенты и их министерства юстиции раньше меня. Тем не менее, на следующей неделе состоится более важное голосование в Сенате по этой же теме», — написал Трамп.

После войны во Вьетнаме была принята Резолюцию о военных полномочиях 1973 года (War Powers Resolution). По ней, президент должен консультироваться с конгрессом до ввода войск в зону боевых действий, если нет формального объявления войны. Если войска уже введены, президент обязан в течение 48 часов представить конгрессу отчет с обоснованием. Без отдельного решения конгресса операции могут продолжаться не более 60 дней, плюс максимум 30 дней на вывод. Однако президенты зачастую находили другие способы обойти эти процедуры. Поэтому конгресс регулярно пытается «напомнить», что именно он решает, когда и где США воюют, и вносит резолюции, которые направлены на то, чтобы жестче привязать применение силы к прямому разрешению конгресса, а не к одностороннему решению президента.

Голосование носило процедурный характер, то есть сенаторы проголосовали не по сути самой резолюции (за или против запрета применения силы в Венесуэле без одобрения конгресса), а по вопросу: дать ли этой резолюции зеленый свет для дальнейшего прохождения и каким будет режим ее рассмотрения. Впереди еще одно голосование.

