Военные США захватили Мадуро
0

Трамп заявил, что Куба «висит на волоске»

Сюжет
Военные США захватили Мадуро

«Висящая на волоске» Куба оказалась в «большой беде», заявил президент США Дональд Трамп в эфире Salem News Channel.

«Куба висит на волоске. Куба в большой беде», — сказал он. Трамп также отметил, что Куба получила все деньги «за защиту», назвав кубинцев «жесткими и сильными людьми». Кроме того, Трамп упомянул госсекретаря США Марко Рубио, указав на его кубинское происхождение. Родители Рубио были кубинскими иммигрантами.

«В Марко [Рубио] есть немного кубинской крови. Думаю, Марко неплохо справляется со своей работой», — добавил республиканец.

Трамп после ударов по Венесуэле пригрозил Кубе и Колумбии
Политика
Дональд Трамп

Ранее Трамп заявил, что Куба «вот-вот падет». У страны, по словам американского лидера, на данным момент нет никаких доходов, тогда как в прошлом Гавана получала их от венесуэльской нефти. Трамп также отметил ранее, что Куба находится в плачевном состоянии и «чувствует себя не очень хорошо».

Рубио, в свою очередь, заявлял, что кубинское правительство представляет собой огромную проблему. «Я думаю, у них большие проблемы», — говорил он.

Слова Трамп и Рубио прозвучали после проведения США операции «Абсолютная решимость», в ходе которой Вашингтон нанес удары по Каракасу, а американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

