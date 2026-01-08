Трамп заявил, что Куба «висит на волоске»
«Висящая на волоске» Куба оказалась в «большой беде», заявил президент США Дональд Трамп в эфире Salem News Channel.
«Куба висит на волоске. Куба в большой беде», — сказал он. Трамп также отметил, что Куба получила все деньги «за защиту», назвав кубинцев «жесткими и сильными людьми». Кроме того, Трамп упомянул госсекретаря США Марко Рубио, указав на его кубинское происхождение. Родители Рубио были кубинскими иммигрантами.
«В Марко [Рубио] есть немного кубинской крови. Думаю, Марко неплохо справляется со своей работой», — добавил республиканец.
Ранее Трамп заявил, что Куба «вот-вот падет». У страны, по словам американского лидера, на данным момент нет никаких доходов, тогда как в прошлом Гавана получала их от венесуэльской нефти. Трамп также отметил ранее, что Куба находится в плачевном состоянии и «чувствует себя не очень хорошо».
Рубио, в свою очередь, заявлял, что кубинское правительство представляет собой огромную проблему. «Я думаю, у них большие проблемы», — говорил он.
Слова Трамп и Рубио прозвучали после проведения США операции «Абсолютная решимость», в ходе которой Вашингтон нанес удары по Каракасу, а американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах