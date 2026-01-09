Зеленский назначил новых глав в четырех областях Украины
Украинский президент Владимир Зеленский назначил новых глав четырех областных администраций на Украине, следует из документов, опубликованных на его сайте.
Так, Черновицкую областную администрацию возглавит Руслан Осипенко, Полтавскую — Виталий Дьяковнич, Днепропетровскую — Александр Ганжа, Винницкую — Наталья Заболотная.
Ранее Черновицкую область возглавлял Руслан Запарнюк, Днепропетровскую — Владислав Гайваненко — они были уволены в тот же день, 8 января. Также Зеленский уволил Вячеслава Негоду с поста главы Тернопольской областной администрации.
«В ближайшее время руководители будут представлены: Полтавщина, Черновицкая область, Винницкая и Днепровщина. <…> И в целом кадровые решения мы продолжим», — сказал Зеленский в вечернем обращении.
Материал дополняется
