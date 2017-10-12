Заемщик в профиль

Как банки анализируют страницы клиентов в соцсетях

Профиль в социальной сети может многое рассказать о надежности и платежеспособности клиента. Как именно лайки и френд-лист влияют на взаимоотношения банка и клиента и что можно узнать о заемщике из интернета

Фото: Villa Bonch для РБК

Если человек демонстрирует любовь к «тюремным четкам» и «Владимирскому централу» на страницах своих профилей в социальных сетях, то у него могут возникнуть проблемы с одобрением кредита, заявил недавно старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин в интервью «Интерфаксу».

Топ-менеджер анонсировал внедрение в Сбербанке скоринга ​ (скоринг — система оценки клиентов, в основе которой заложены статистические методы) заемщиков по психометрическим моделям. С 2018 года в банке намереваются проводить проверку платежеспособности и надежности клиента по «цифровому следу»: данным о клиенте из социальных сетей, по мобильному телефону или даже по фотографиям, имеющимся в интернете.

«Соцсети могут очень много рассказать о человеке, его статусе, месте работы. Из соцсетей понятно, сколько раз в год человек ездит отдыхать, какие рестораны посещает, в каком кругу общается и где живет, на какой машине ездит», — объясняет заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

РБК разбирался, по каким критериям кредиторы могут оценивать «цифровой» портрет заемщика.

Приятное дополнение

Принимая решение о выдаче кредита, банки анализируют большое количество источников информации, в первую очередь данные бюро кредитных историй, рассказывает член правления, директор по управлению рисками Почта Банка Святослав Емельянов. Помимо данных БКИ для проверки надежности и платежеспособности клиента используют базу данных Федеральной службы судебных приставов, внутреннюю статистику (если клиент уже работал с этим банком), а также информацию, которую человек оставляет в заявке на кредит.

Очевидно, что чем больше источников информации, тем более точно работает скоринговая модель, объясняют в пресс-службе Тинькофф Банка. Так что в качестве дополнительного инструмента банки прибегают и к анализу доступных открытых источников, среди которых профили клиентов в социальных сетях. Правда, удельный вес скоринга социальных сетей в общей оценке платежеспособности клиента минимален, уточняет Святослав Емельянов. «Наличие идеального профиля при имеющейся просрочке не сможет дать стопроцентной вероятности одобрения кредитной заявки», — предупреждает эксперт.

«Если​ говорить​ упрощенно, ​то профиль​ типичного​ россиянина ​в социальной сети позволяет ​проверить, что ​человек ​реально​ существует, ​ не скрывается​ от​ закона, имеет ​средства ​к существованию, друзей​ и​ семью», — объясняет директор по развитию компании Double Data Дмитрий Зубанов.​ Этой информации, по его словам, достаточно, чтобы​ отсеять некоторую​ долю ​мошенников ​и ​ненадежных ​заемщиков.

Особенно востребованным скоринг социальных сетей становится, когда в банк приходит абсолютно новый клиент, у которого нет ни кредитной истории, ни истории транзакций​ по​ счетам. В​ этих​ ситуациях​​ традиционные подходы​ к​ скорингу плохо работают, а вот данные из открытых источников помогают​ ​лучше​ оценить надежность заемщика​ и одобрить​ кредит тем, ​ кто​, возможно, в​ обычных​ условиях​ получил​ бы​ отказ.

Кто использует

На российском рынке уже есть банки, уделяющие значительное внимание социальным сетям. По словам заместителя директора департамента по инновациям Росевробанка Александра Васильева, сейчас некоторые кредитные организации полностью перешли с классической «анкетной» скоринговой модели на многофакторную поведенческую модель на основе нейросетей. По данным РБК, ранее о запуске скоринга на основе информации из соцсетей сообщали представители Альфа-банка, Тинькофф Банка, ОТП Банка и Хоум Кредит Банка.

Из банков, входящих в топ-10 по объему выданных кредитов (по данным рейтингового агентства РАЕХ), об интересе к скорингу соцсетей РБК признались только в нескольких кредитных организациях.

В Тинькофф Банке учитывают данные из открытых источников при одобрении кредитных заявок. «При этом информация из соцсетей все-таки остается лишь одним из многих элементов скоринговой модели», — уточнили в пресс-службе банка. Подробности о том, насколько сильно скоринг социальных сетей может повлиять на решение о выдаче кредита и на условия по кредиту (например, ставку), банк не раскрывает. В ОТП Банке возможности использования данных из социальных сетей для целей скоринга изучают в тестовом режиме. «Мы проводим тестирование информации в социальных сетях с целью оценки влияния на платежеспособность потенциальных заемщиков. Серьезной зависимости на текущий момент выявить не удалось. В производство данное решение не запущено, но мы продолжаем исследования в этом направлении», — рассказал РБК заместитель председателя правления ОТП Банка Сергей Капустин.

ВТБ планирует начать работать с информацией из соцсетей в первом полугодии 2018 года. Для этого будут привлекаться компании, которые занимаются сбором подобных данных, сообщили в пресс-службе ВТБ. «В настоящий момент вес в принятии кредитных решений у такой информации небольшой. Но очевидно, что есть сегменты, где данные соцсетей играют большую роль, и их доля будет нарастать. На данный момент это как минимум канал привлечения через интернет и аудитория молодежи», — отметили в банке.

В Почта Банке отслеживают влияние данных социальных сетей на принятие кредитных решений. Тем не менее пока в кредитной организации не видят, чтобы их использование оказывало значительный эффект на разрешительную силу скоринговых карт, сообщил член правления и директор по управлению рисками Почта Банка Святослав Емельянов. То есть учет данных из социальных сетей, по опыту банка, оказывает небольшое влияние на итоговую оценку риск-профиля клиента.

В рамках закона Федеральный закон «О персональных данных» устанавливает, что персональными данными считается любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определяемому физическому лицу. Таким образом, данные о человеке из Facebook, «Одноклассников» или «ВКонтакте» подпадают под это определение. Кроме того, закон диктует процедуру обработки и хранения персональных данных и предусматривает обязательное получение у клиентов согласия на обработку данных. «Мы полностью действуем в соответствии с законодательством относительно защиты персональных данных», — уточнил Александр Ведяхин, объясняя, что на обработку персональных данных клиенты Сбербанка дали свое согласие. «Банки должны проводить скоринг по соцсетям только тех клиентов, которые, во-первых, подписали согласие на обработку персональных данных, а во-вторых, предоставили достаточный объем информации о себе, например телефон и e-mail. В таком случае скоринг будет полностью находиться в правовом поле», — объясняет Никита Куликов, исполнительный директор HEADS Consulting. Директор по развитию компании Double Data Дмитрий Зубанов говорит, что российский закон разрешает использование публично доступных данных. Условия использования социальных сетей предупреждают пользователей, что некоторые данные становятся публичными, и сложившаяся в России судебная практика это подтверждает, отмечает он.

Зачем это нужно

«Тотальный сбор и анализ поведенческих данных в онлайне позволяют банку быстро сформировать уникальный психометрический портрет заемщика с высокоточным определением как его проблемных зон и подозрительных аномалий, так и позитивных факторов, понижающих или повышающих общий скоринговый балл», — объясняет Андрей Лысенко, руководитель службы маркетинга АО «Айкумен ИБС».

Для крупных банков автоматизированный анализ массива клиентских данных означает прежде всего рост качества кредитного портфеля и резкое сокращение материальных и временных затрат на проверку многих тысяч кредитных запросов, говорит Лысенко. Вдобавок знание особенностей каждого конкретного клиента позволяет предложить ему персонализированные банковские продукты. Например, вычислить индивидуальные кредитные условия или определить наиболее интересный финансовый продукт.

«Сейчас один наш клиент (крупный российский банк) делает продажи дебетовых карт по телефону. Мы выбрали для этого продукта целевую аудиторию из числа клиентов банка, проанализировав их социальные сети. И конверсия (доля звонков, превратившихся в продажи. — РБК) для этого продукта составила 25%, что выше, чем обычно удается достичь банку, почти в десять раз», — рассказывает Дмитрий Зубанов.

Анализ данных позволяет спрогнозировать финансовое поведение клиента. Например, в случае наличия у банка большой клиентской базы с историей платежей организация может сопоставить периоды неплатежеспособности своих клиентов с их поведением в соцсетях. «Затем при помощи машинного обучения выделить общие поведенческие паттерны, сопоставить эту информацию с информацией по текущим клиентам и таким образом предиктивно управлять рисками», — рассказывает Александр Васильев. По сути, это означает, что «кальку» поведения старых клиентов, склонность которых к дефолту по кредиту уже известна, банк может «наложить» на новых клиентов с похожим поведением и тем самым предсказать вероятность их дефолта.

Опасный профиль

Для оценки заемщика может пригодиться практически любая информация из соцсети. В распоряжение скорингового алгоритма может попадать вся открытая информация об интересах и предпочтениях человека, встречах и перемещениях, личных связях и деловом окружении, а также публичных реакциях, постах и комментариях в Facebook, Twitter и других популярных сетях.

«Больший вес имеют фундаментальные вещи: как давно зарегистрирован аккаунт (чем больше срок его «жизни», тем лучше. — РБК), насколько пользователь активен и т.д. Эта информация дает основания полагать, что это аккаунт реального человека, который вряд ли является мошенником», — поясняют в пресс-службе Тинькофф Банка, не раскрывая подробностей использования такой информации в скоринговых моделях.

Если хозяин странички демонстрирует в соцсети стабильное развитие карьеры, показывает себя как приверженца здорового образа жизни и часто публикует фотографии из путешествий, доверия к такому пользователю будет больше, уверяют эксперты. «Также банк позитивно воспримет достоверную информацию о ваших образовании и работе — если это подтверждается наличием друзей среди однокурсников или коллег. Хорошо, если вы ездите в отпуск и публикуете фотографии», — рассказывает Дмитрий Зубанов.

Полезными для банка будут сводные данные о тематике групп или пабликов, на которые подписан владелец аккаунта. «Участие в группах по сетевому маркетингу или из разряда «антиколлектор» повышают риск, а активность в группах про путешествия и финансы — понижает», — говорится в презентации Национального бюро кредитных историй, представленной на конференции «Big Data: банки, финансовые компании, e-commerce, телекомы. Практические кейсы от лидеров индустрии». Если человек связан с подозрительным окружением или принимает регулярное участие в обсуждении экстремистских тем на чужих страничках, это тоже вызовет сомнения. «Обнаружение неадекватного поведения или опасного образа жизни гарантированно ухудшит условия сделки», — добавляет Андрей Лысенко.

Важным показателем станет и количество друзей в соцсети, и их состав, говорится в презентации НБКИ. Если, например, ежедневно пользователь добавляет в друзья аномально много людей (уровень «аномального» отклонения высчитывают специальные алгоритмы), это может свидетельствовать о том, что он ведет бизнес в интернете и «риски по таким заемщикам выше».

Соцсети также позволяют сопоставить с действительностью информацию, предоставленную клиентом. Например, проверить сведения об образовании или месте работы. «Если человек приносит в банк справку о том, что у него есть постоянное место работы в течение продолжительного времени, а в Facebook в это время просит товарищей помочь найти ему новое место работы, банк серьезно задумается», — объясняет Андрей Люшин из Локо-банка.

Врать кредитным организациям и приукрашивать свои профили в социальных сетях перед посещением отделения банка эксперты не советуют. Преднамеренное искажение информации, скорее всего, будет выявлено и вызовет еще большее число вопросов и дополнительных проверок, предупреждает Олег Лагуткин. Так что совет в данном случае может быть только один — быть собой. И помнить, подчеркивает генеральный директор БКИ «Эквифакс» Андрей Лысенко, что присутствие в соцсетях создает не только беспрецедентные возможности, но и новые угрозы, главная из которых сформулирована известным правилом: «все, что вы скажете, может и будет использовано против вас».