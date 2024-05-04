Из-за мокрого снега в Свердловской области без света остались 79 тыс. человек

В Свердловской области из-за снега без света остались 79 тыс. человек

Екатеринбург и другие населенные пункты Свердловской области засыпало снегом. В регионе в начале мая ударили морозы, энергетики из-за снега не могут оперативно добраться до оборвавшихся проводов

Video

В Свердловской области из-за мокрого снега 79 тыс. человек остаются без света, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

«В Свердловской области из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег) происходят отключения объектов электросетевого хозяйства», — говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 118 бригад, в составе 351 человека и 119 единиц специальной техники, добавили в ведомстве.

Накануне в Ревде, Дегтярске, Нижних Сергах, Сысерти, расположенных близ Екатеринбурга, произошло отключение электроэнергии.

Администрация города Ревды сообщила, что в связи с прогнозированием морозов до минус 4 градусов, дождя, снега с 4 по 5 мая в городе ввели режим повышенной готовности.

Упавшие заснеженные деревья и налипший мокрый снег оборвали провода, повреждены две линии электропередачи 110 кВ, четыре линии 35 кВ и 16 линий 6–10 кВ. Работу энергетиков усложняет ухудшение обстановки на дорогах, для проезда к местам повреждений сетей приходится расчищать путь.