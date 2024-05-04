 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Глава МОК заявил о готовности искупаться в Сене перед Олимпиадой

Глава МОК Томас Бах заявил о готовности искупаться в Сене перед Олимпиадой
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Томас Бах сказал, что готов присоединиться к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который ранее говорил о планах искупаться в Сене. Глава МОК надеется, что вода будет не слишком холодной
Фото: Stuart Franklin / Getty Images
Фото: Stuart Franklin / Getty Images

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил Radio-Canada, что готов искупаться в реке Сене перед началом Олимпийских игр 2024 года в Париже.

На вопрос, искупается ли он в Сене с мэром Парижа Анной Идальго и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Бах ответил: «Я еще не получил приглашение. Если я его получу, то буду очень рад присоединиться к ним и надеюсь, что вода не будет слишком холодной».

В Париже допустили отмену соревнований на ОИ из-за грязной воды в Сене
Спорт
Фото:Aurelien Meunier / Getty Images

Макрон ранее говорил, что готов поплавать в Сене вопреки опасениям о качестве воды в реке.

Церемония открытия Игр 26 июля планируется не в традиционном формате на главном стадионе, а в виде парада на Сене, по которой проплывут 180 лодок, в том числе 94 со спортсменами. С берега за церемонией смогут наблюдать более 300 тыс. зрителей.

На реке также запланированы соревнования по плаванию и триатлону. Ранее некоммерческая организация по защите окружающей среды Surfrider Foundation сообщила, что лабораторные пробы воды в Сене показали превышение допустимых уровней загрязнения в два, а иногда и в три раза.

Глава оргкомитета Игр Тони Эстанге говорил, что не исключает возможности отмены плавательной части соревнований по триатлону из‑за загрязнения Сены.

Стала известна дата визита Путина в Китай

Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео

В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину

Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться

США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники

В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров

Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США

В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею

Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Томас Бах Международный олимпийский комитет (МОК) Олимпиада-2024
Материалы по теме
Во Франции назвали воду в Сене опасной для спортсменов на Олимпиаде
Спорт
Команда беженцев из 36 человек выступит на Олимпиаде со своей эмблемой
Спорт
Лукашенко призвал участвующих в Олимпиаде белорусов «набить им морду»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
Бакаев завоевал первый трофей после перехода из «Зенита» в клуб из ОАЭ Спорт, 13:49
В Курской области в результате обстрела Успеновки загорелись два дома Политика, 13:39
На северо-востоке Москвы произошел пожар в недостроенной многоэтажке Город, 13:29
Bild назвала трех основных кандидатов на пост главного тренера «Баварии» Спорт, 13:28
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за заморозков Общество, 13:17
Президенты Гвинеи-Биссау и Лаоса приедут на парад Победы Политика, 13:06
В Белгороде запустили сигнал ракетной опасности Политика, 12:52
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Глава МОК заявил о готовности искупаться в Сене перед Олимпиадой Спорт, 12:44
В Свердловской области из-за снега без света остались 79 тыс. человек Общество, 12:37
«Аэрофлот» объяснил внеплановую посадку рейса Пхукет — Красноярск в Китае Общество, 12:25
В Дарданеллах у шедшего в Россию танкера вышел из строя двигатель Бизнес, 12:15
МИД увидел серьезную подготовку НАТО к потенциальному конфликту с Россией Политика, 12:06
The Times назвала Тухеля кандидатом на пост главного тренера МЮ Спорт, 12:01
Tesla подала в суд на Tesla Power Бизнес, 11:49